Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 20:57

Путин раскрыл, что ему доложил Кондратьев по Туапсе

Путин: Кондратьев доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что серьезных угроз в Туапсе после атаки БПЛА нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности. По его словам, опубликованным в мессенджере МАКС, в регионе справляются с вызовами.

Губернатор только что докладывал, он на месте находится— во всяком случае, пару часов назад находился — вроде, серьезных угроз нет, — отметил Путин.

При этом президент России обратил внимание, что БПЛА все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по энергетическим объектам в Туапсе. Это может вызвать серьезные экологические последствия, подчеркнул российский лидер.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов. По данным ведомства, министр выполнял поручение президента РФ.

До этого стало известно, что учеников школ Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, решили при необходимости временно перераспределять в другие учебные заведения. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.

Власть
Владимир Путин
Вениамин Кондратьев
Туапсе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.