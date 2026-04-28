Путин раскрыл, что ему доложил Кондратьев по Туапсе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что серьезных угроз в Туапсе после атаки БПЛА нет, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам безопасности. По его словам, опубликованным в мессенджере МАКС, в регионе справляются с вызовами.

Губернатор только что докладывал, он на месте находится— во всяком случае, пару часов назад находился — вроде, серьезных угроз нет, — отметил Путин.

При этом президент России обратил внимание, что БПЛА все чаще наносят удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по энергетическим объектам в Туапсе. Это может вызвать серьезные экологические последствия, подчеркнул российский лидер.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Краснодарский край для контроля хода тушения пожаров на нефтехранилищах в городе Туапсе после ударов украинских дронов. По данным ведомства, министр выполнял поручение президента РФ.

До этого стало известно, что учеников школ Туапсе, которые пока не могут принимать детей из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, решили при необходимости временно перераспределять в другие учебные заведения. Если ситуация потребует, жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, разместят в гостинице.