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08 июня 2026 в 17:40

Каллас объяснила, почему она против общей армии Евросоюза

Каллас: создание общей армии Евросоюза приведет к путанице

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Евросоюзу не стоит создавать общую армию, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС на Кипре. Она подчеркнула, что очень важно не создавать структуры, которые могут привести к путанице.

Почему я не поддерживаю создание дополнительной армии? Потому что у каждого государства есть одна армия. Из них 23 страны также являются членами НАТО. Если вы передаете эту армию в распоряжение НАТО, то вы не можете использовать ее где-либо еще. Вы не можете создать еще одну армию — просто параллельную, — сказала Каллас.

Каллас также сообщила, что в Евросоюзе уже созданы «кризисные реагирующие группы» для противодействия гибридным атакам, которые показали себя довольно успешными, и их необходимо продолжать развивать. При этом она резюмировала, что все это делается не для того, чтобы создавать альтернативную армию уже существующим национальным армиям.

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