В Евросоюзе создадут общий котел для расширения оборонного бюджета, заявил НСН политолог Александр Рар. Брюссель возьмет под контроль громадный фонд, куда все страны ЕС будут вкладывать деньги на военные расходы.

Военные расходы сегодня на первом плане. У прибалтов, например, вряд ли на это деньги найдутся, они уже сдали все, что у них есть, поэтому они будут обращаться к Германии, в скандинавские страны. Все идет к тому, что будет создаваться общий котел для военного бюджета. Брюссель будет владеть общим громадным фондом, куда всех будут заставлять вкладывать деньги. Конечно, оппозиция в Германии против такого курса, но пока у власти люди, которые продвигают эти военные расходы, — высказался Рар.

Он отметил, что Евросоюз планирует продолжать поддержку Украины. По словам политолога, отдельные европейские страны не смогут спорить с военным курсом, поскольку у Брюсселя есть эффективные рычаги давления. Рар добавил, что в ближайшем будущем европейцев ждет повышение налогов — с помощью этого власти попытаются поддержать милитаризацию и решить экономические проблемы.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Евросоюз будет оказывать давление на лидера партии «Прогрессивная Болгария» Румена Радева ради выделения помощи Украине. По его словам, ЕС может прекратить финансирование болгар в случае отклонения от западного курса.