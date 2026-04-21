Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 13:14

Политолог ответил, останется ли Украина без поддержки ЕС с избранием Радева

Политолог Кошкин: ЕС будет давить на Радева ради выделения помощи Украине

Румен Радев Румен Радев Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз будет оказывать давление на лидера партии «Прогрессивная Болгария» Румена Радева ради выделения помощи Украине, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По его словам, ЕС может прекратить финансирование болгар в случае отклонения от западного курса.

Радев не может игнорировать абсолютную ангажированность Болгарии под западные векторы развития. И это, естественно, будет преобладать в дальнейшем. Я больше чем уверен, что он и дальше будет артикулировать свои идеи, только, возможно, уже с определенной степенью изменений. Почему? Потому что Евросоюз будет давить — и притом материально. У них есть такие механизмы, они специально их создали. Если будет серьезное противостояние, как это было с Виктором Орбаном (премьер-министр Венгрии. — NEWS.ru), то приложат все усилия, которые может ЕС, для того чтобы сломить руководство под свое понимание развития, — пояснил Кошкин.

Он подчеркнул, что обещания кандидата на выборах существенно отличаются от того, как он ведет себя после победы. По словам политолога, несмотря на это, болгарский политик не отступает от своих слов, осознавая основу, которую его партия неизбежно озвучивает, однако начинает сталкиваться с внешним давлением.

Радеву надо было победить. Теперь, когда он выиграл, у него много проблем. Первая — где взять деньги. Эти ручейки, которые текли от Евросоюза, мгновенно перекрываются, если вдруг вы начинаете выступать против той политики, которую форматирует ЕС. Вот о чем идет речь. Так что Болгария — это страна уникальная, и откровенно скажем: она для России весьма близка, но все дальше и дальше отдаляется под давлением Евросоюза, — заключил Кошкин.

Ранее зарубежные СМИ предположили, что победа партии «Прогрессивная Болгария» под руководством Радева станет неприятной новостью для Киева. По словам профессора Софийского университета Даниела Смилова, новый лидер, вероятно, продолжит импорт российской нефти и газа, а также выступит против оказания помощи Украине.

Европа
Болгария
Евросоюз
Украина
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.