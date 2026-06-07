ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 июня 2026 в 09:32

Зумеры из западных стран придумали свою концепцию социализма

The Economist: в западных странах зафиксировали волну зумерского социализма

Зохран Мамдани Зохран Мамдани Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В западных государствах все большую популярность завоевывает новая левая идеология — так называемый «зумерский» социализм, сообщает The Economist. Как сказано в материале, ее лозунги понятны и выглядят привлекательно, однако конкретные решения, которые предлагают сторонники этого течения, зачастую наивны и трудновыполнимы.

Журналисты отметили, что если социализм послевоенного периода пытался обуздать капитализм через национализацию, а поколение миллениалов стремилось сделать его более «зеленым» с помощью кооперативов и субсидий, то нынешние левые идут заметно дальше. Они требуют, чтобы государство напрямую устанавливало цены на товары первой необходимости — продовольствие и жилье. При этом источники финансирования, по их мнению, должны находиться исключительно у сверхбогатых слоев населения.

У движения уже есть заметные публичные фигуры. Так, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани замораживает ставки аренды и открывает муниципальные продовольственные магазины. Лидер британских «Зеленых» Зак Полански намерен ввести контроль за арендной платой и ввести бесплатный проезд на автобусах для молодежи. Канадский политик Ави Льюис продвигает идею государственных продуктовых сетей, сравнивая их с Costco, работающей как общественная услуга.

The Economist подчеркнул, что такая идеология находит благодатную почву из-за «беспрецедентного разрыва» между макроэкономическими показателями и повседневным опытом граждан. Официально ВВП и фондовые рынки бьют рекорды, а безработица находится на низком уровне, однако люди все равно недовольны.

Ранее депутат Александр Толмачев рассказал, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства.

Экономика
Запад
зумеры
социализм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Новосибирске разыскивают 10-летнего мальчика
Американская журналистка обвинила Запад во лжи после поездки в Россию
Снегоход придавил женщину на Камчатке
Армения призвала Россию к «оздоровлению» отношений
Швеция выделит гигантскую сумму на «обеспечение демократии» в Армении
Наступление ВС РФ на Запорожье 7 июня: последние новости, Малая Токмачка
Четыре обезглавленных тела нашли у здания правительства
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 июня: где сбои в России
Мощнейший пожар вспыхнул на складе в российском регионе
Политолог оценил вероятные последствия операции КНР в водах около Тайваня
Косуля разбила голову 10-летнему мальчику
Врач заметил у Трампа признаки опасного заболевания
Россияне бросились массово скупать одну книгу
В США сделали предсказание о судьбе Зеленского
Два человека погибли при пожаре в российском регионе
Депутат Госдумы рассказала, как помочь женщинам с детьми в бизнесе
Наступление ВС РФ на Харьков 7 июня: последние новости, ситуация в Купянске
Стало известно о последних месяцах жизни Алексея Пиманова
В Армении раскрыли правду о нарушениях партии Пашиняна на выборах
Доставщик пиццы привез заказ в пустую квартиру и получил три пули в голову
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить перцы в июне для богатого урожая: проверенные рецепты

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.