Зумеры из западных стран придумали свою концепцию социализма

В западных государствах все большую популярность завоевывает новая левая идеология — так называемый «зумерский» социализм, сообщает The Economist. Как сказано в материале, ее лозунги понятны и выглядят привлекательно, однако конкретные решения, которые предлагают сторонники этого течения, зачастую наивны и трудновыполнимы.

Журналисты отметили, что если социализм послевоенного периода пытался обуздать капитализм через национализацию, а поколение миллениалов стремилось сделать его более «зеленым» с помощью кооперативов и субсидий, то нынешние левые идут заметно дальше. Они требуют, чтобы государство напрямую устанавливало цены на товары первой необходимости — продовольствие и жилье. При этом источники финансирования, по их мнению, должны находиться исключительно у сверхбогатых слоев населения.

У движения уже есть заметные публичные фигуры. Так, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани замораживает ставки аренды и открывает муниципальные продовольственные магазины. Лидер британских «Зеленых» Зак Полански намерен ввести контроль за арендной платой и ввести бесплатный проезд на автобусах для молодежи. Канадский политик Ави Льюис продвигает идею государственных продуктовых сетей, сравнивая их с Costco, работающей как общественная услуга.

The Economist подчеркнул, что такая идеология находит благодатную почву из-за «беспрецедентного разрыва» между макроэкономическими показателями и повседневным опытом граждан. Официально ВВП и фондовые рынки бьют рекорды, а безработица находится на низком уровне, однако люди все равно недовольны.

Ранее депутат Александр Толмачев рассказал, что молодежь активно следит за соблюдением своих трудовых прав и не создает угрозы для рынка труда. По его словам, уровень самосознания зумеров не вызывает никакого беспокойства.