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24 июля 2026 в 06:45

Названо поколение, которое больше всего заботится о здоровье

Психолог Каюрова: чаще всего к врачам обращаются зумеры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чаще всего к медицинским специалистам обращаются именно представители поколения Z, заявила NEWS.ru психолог Елена Каюрова. По ее словам, регулярные чекапы стали для молодежи важной частью продуктивного образа жизни.

Для поколения Z здоровье — не медицинская проблема, а бизнес-актив. Они вкладываются в него так же, как в образование или карьеру, и относятся к организму как к ресурсу, который требует постоянного инвестирования. В отличие от миллениалов, которые часто обращаются к врачу уже при симптомах, зумеры действуют на опережение. Регулярные чекапы и превентивная медицина — для них это не роскошь, а базовая инфраструктура продуктивной жизни. 43% из них регулярно проходят медицинские обследования — почти в полтора раза чаще, чем старшее поколение, — поделилась Каюрова.

Она отметила, что в первом квартале 2026 года расходы молодежи на здоровье увеличились на 9,1%. В то же время, по словам психолога, траты на одежду и статусные предметы снизились на 8,5%. Специалист подчеркнула, что 40% представителей поколения Z регулярно посещают психологов, а 61% почти каждую неделю проводит целый день в постели в качестве осознанной практики восстановления.

Зумеры лучше замечают первые признаки усталости, тревоги и эмоционального истощения. И они не боятся называть это слабостью. Напротив, для них обращение к психологу или взятие паузы для восстановления — это признак зрелости, а не поражения. Однако у этого подхода есть и риски. Желание контролировать свое состояние иногда превращается в гиперконтроль. Они активно используют цифровые инструменты: 35% — приложения для фитнеса и здоровья, 30% — телемедицину, 21% — приложения для подсчета калорий. Но при этом только 71% имеют лечащего врача, а 60% самостоятельно ставят себе диагнозы по интернету, — заключила Каюрова.

Ранее директор департамента по связям с общественностью ГК «Гранель» Василий Гулин заявил, что почти половина представителей поколения Z откладывает деньги на покупку собственного жилья. По его словам, большинство зумеров считают необоснованными шутки о своей безответственности.

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