Весь общественный транспорт перестал ходить в российском городе В Самаре остановили движение общественного транспорта на фоне ракетной опасности

Движение наземного общественного транспорта в Самаре временно остановилось, сообщил глава города Иван Носков в своем канале в МАКСе. Однако впоследствии меры были отменены.

Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный, — заявил руководитель города.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на склады компании Wildberries в Новосаратовке Всеволожского района пострадали три человека. По его словам, на объектах начался пожар. Он добавил, что попадание БПЛА также было зафиксировано в поселке Синявино Кировского района.

Кроме того, оперштаб Белгородской области уточнил информацию о последствиях ракетного обстрела региона со стороны ВСУ. По обновленным данным, в результате атаки ВСУ пострадали две женщины и военнослужащий. В поселке Октябрьский Белгородского округа одна из женщин получила осколочное ранение ноги. Пострадавшую доставили в Октябрьскую районную больницу.