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24 июля 2026 в 08:03

США закупят «старые» ракеты для ЗРК Patriot

США снова начнут закупать ракеты Patriot предыдущего поколения спустя 30 лет

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Jens Battner/dpa/Global Look Press
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Армия США впервые более чем за 30 лет возобновит закупки ракет PAC-2 GEM-T предыдущего поколения для зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает портал TWZ со ссылкой на заявление генерального директора компании RTX (бывшая Raytheon) Кристофера Калио. Заказ был размещен на фоне сохраняющейся озабоченности состоянием американских запасов высокоэффективных зенитных ракет, которые оказались истощены в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

В числе этих заказов контракты более чем на $5 млрд на ракеты-перехватчики GEM-T для комплекса Patriot, главным образом от зарубежных заказчиков, а также первый за более чем 30 лет внутренний заказ на серийное производство GEM-T, — указал Калио.

Ранее американский оборонный гигант Lockheed Martin сообщил о намерении создать более дешевую версию ракет для зенитных комплексов Patriot. Новые ракеты PAC-3 Adapted Capability Effector, как ожидается, будут стоить примерно вдвое меньше нынешних PAC-3 MSE, цена которых составляет около $4 млн (314 млн рублей) за единицу, при этом сроки их производства планируется сократить.

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