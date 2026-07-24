Обвиняемый во взятке бывший чиновник отправился в зону СВО РИА Новости: экс-замглавы округа в Подмосковье Ионов отправился в зону СВО

Бывший заместитель главы Дмитровского округа Подмосковья Алексей Ионов, обвиняемый в получении взятки, заключил контракт с Минобороны России и отправился в зону специальной военной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. В связи с подписанием контракта предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

Ионова арестовали в феврале 2025 года по делу о получении взятки за содействие рекламному оператору в победе на аукционе. По версии следствия, в техническое задание были внесены изменения, ограничивавшие участие других компаний. Чиновника задержали во время оперативного эксперимента при передаче муляжа трех миллионов рублей.

В феврале 2026 года суд по иску прокуратуры обратил в доход государства активы Ионова и его родственников общей стоимостью 65 млн рублей. Речь идет о квартирах, машино-местах, нежилом помещении и автомобилях, приобретенных на деньги, происхождение которых семья не смогла подтвердить.

Ранее глава Нягани Иван Ямашев сообщил, что бывший заместитель губернатора Югры, директор департамента региональной безопасности Алексей Золотухин погиб в ходе СВО. Он отметил, что Золотухин добровольцем отправился на СВО в 2025 году, и эта утрата является большой потерей для всего округа.