Нашествие тараканов оставило военных США без еды На базе Форт-Худ в США из-за тараканов закрыли столовую

Столовую одной из крупнейших военных баз США Форт-Худ в Техасе закрыли из-за нашествия тараканов, сообщил телеканал ABC News. Без полноценного пункта питания остались военнослужащие, проходящие службу на территории базы.

По данным телеканала, на базе размещена 1-я кавалерийская дивизия численностью около 34 тыс. человек. Столовая останется закрытой до полного устранения санитарной проблемы. При этом остальные пункты питания работают по сокращенному графику, а большие размеры базы затрудняют доступ к ним.

Телеканал отмечает, что подобные случаи в американской армии происходят не впервые. Военнослужащие регулярно жалуются на плесень, недоготовленную пищу и антисанитарные условия в столовых.

Ранее главный специалист по направлению «инфекционные болезни» одной из сетей клиник Андрей Матюхин заявил, что опасность тараканов связана с тем, что они переносят опасные микробы. Эксперт подчеркнул, что эти насекомые являются переносчиками сальмонеллеза и дизентерии.