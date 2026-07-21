6 рецептов оладий из кабачков: на кефире, молоке, с сыром и не только

6 рецептов оладий из кабачков: на кефире, молоке, с сыром и не только

Кабачковые оладьи любят за простоту и вкус, но получаются они не у всех. То жидкие, то резиновые, то сырые внутри, то подгоревшие снаружи. На самом деле все просто: важно правильно подготовить кабачки, выбрать основу для теста и не пережарить. Мы собрали шесть рецептов на любой вкус — от классических пышных оладий до сырных и диетических. Выбирайте свой.

Общие правила для всех рецептов

Главное в кабачковых оладьях — избавиться от лишней влаги. Молодые кабачки содержат много воды, и если ее не убрать, оладьи развалятся на сковороде и будут сырыми внутри.

Поэтому после натирания кабачки обязательно солят, оставляют на 10–15 минут, а затем отжимают руками или через марлю.

Для оладий лучше брать молодые кабачки — у них тонкая кожица и нежные семена, их можно не чистить. Если кабачки старые, кожицу снимают, а семена удаляют. Муку добавляют постепенно, чтобы тесто было не жидким и не слишком густым — примерно как густая сметана.

И еще одно важное правило: сковорода должна быть хорошо разогрета. А масло — не лейте слишком много, иначе оладьи получатся жирными.

Рецепт № 1: классические оладьи из кабачков на кефире — пышные и нежные

Это самый популярный вариант. Кефир делает тесто воздушным, а оладьи — пышными и мягкими. Идеальный завтрак или ужин, который готовится за 20 минут.

Как готовить оладьи из кабачков Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Возьмите 2 средних молодых кабачка (примерно 600 г), натрите их на крупной терке. Посолите 1 чайной ложкой соли, оставьте на 10–15 минут, затем тщательно отожмите лишнюю жидкость руками. В отдельной миске смешайте 2 яйца, 200 мл кефира, 1 чайную ложку сахара и щепотку соды (сода гасится кефиром, дополнительный уксус не нужен). Всыпьте постепенно 150–180 г муки, чтобы тесто получилось как густая сметана. Добавьте отжатые кабачки, перемешайте. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выкладывайте оладьи столовой ложкой, обжаривайте с каждой стороны по 2–3 минуты до золотистого цвета. Подавайте со сметаной или чесночным соусом.

Рецепт № 2: кабачковые оладьи на молоке — тонкие и хрустящие

Молоко делает оладьи более нежными, а края — хрустящими. Это вариант для тех, кто любит тонкие блинчики, но с кабачковой начинкой.

Возьмите 2 небольших кабачка (около 500 г), натрите на крупной терке, посолите, отожмите. В миске смешайте 2 яйца, 200 мл молока, 1 столовую ложку сахара и щепотку соли. Постепенно добавьте 150 г муки и 1 чайную ложку разрыхлителя — тесто должно быть чуть жиже, чем на кефире, но не жидким. Добавьте кабачки, перемешайте. На разогретую сковороду с маслом выкладывайте оладьи, разравнивая ложкой в тонкий слой. Жарьте до румяной корочки с обеих сторон. Такие оладьи получаются с хрустящими краями и нежной серединой.

Рецепт № 3: оладьи из кабачков на сметане — нежные и мягкие

Сметана в тесте дает особенную кремовую текстуру и приятную кислинку. Оладьи получаются мягкими, почти как сырники, и долго не черствеют.

6 рецептов оладий из кабачков: на кефире, молоке, с сыром и не только Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Возьмите 2 кабачка (около 600 г), натрите, посолите и отожмите. В миске смешайте 2 яйца, 200 г сметаны (жирностью 15–20%), 1 столовую ложку сахара и щепотку соли. Всыпьте 120–150 г муки и 1 чайную ложку разрыхлителя, перемешайте до однородности, затем добавьте кабачки. Тесто должно быть гуще, чем на кефире, чтобы оладьи держали форму. Жарьте на умеренном огне, чтобы они успели пропечься внутри. Сметана в тесте дает более влажную текстуру, поэтому оладьи особенно вкусны со свежей зеленью.

Рецепт № 4: сырные кабачковые оладьи — с хрустящей корочкой

Сыр в тесте делает оладьи ароматными и дает хрустящую корочку. Это самый любимый вариант у детей и гостей.

Возьмите 2 кабачка (600 г), натрите, посолите и отожмите. 150 г твердого сыра (можно взять пармезан, гауду или обычный российский) натрите на мелкой терке. В миске смешайте 2 яйца, 200 г сметаны или кефира, 1 зубчик измельченного чеснока, соль и перец по вкусу. Всыпьте 100–120 г муки и 1 чайную ложку разрыхлителя, добавьте кабачки и сыр, перемешайте. Выкладывайте на разогретую сковороду, жарьте до золотистой хрустящей корочки. Сыр при жарке плавится и создает румяную корочку, которая особенно вкусна в горячем виде.

Рецепт № 5: диетические оладьи из кабачков без муки (с овсяными хлопьями)

Для тех, кто следит за фигурой, есть вариант без муки — на овсяных хлопьях. Такие оладьи получаются более плотными, сытными и полезными.

Простые оладьи из кабачков Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Возьмите 2 кабачка (500 г), натрите, посолите и отожмите. 150 г овсяных хлопьев (мелкого помола) залейте 100 мл горячего молока или воды и дайте постоять 10 минут, чтобы они разбухли. В миске смешайте 2 яйца, разбухшие хлопья, кабачки, соль, перец и по желанию — рубленую зелень. Муку не добавляйте. Тесто будет гуще, чем с мукой, поэтому оладьи выкладывайте ложкой и прижимайте, чтобы они стали плоскими. Жарьте на сковороде с минимальным количеством масла до золотистой корочки. Такие оладьи хороши и в холодном виде.

Рецепт № 6: пышные оладьи на кефире с зеленью и чесноком — для пикантности

Вариант для тех, кто любит яркие вкусы. Свежая зелень и чеснок делают оладьи ароматными и пикантными, а кефир дает пышность.

Возьмите 2 кабачка (600 г), натрите, посолите и отожмите. В миске смешайте 2 яйца, 200 мл кефира, 1 чайную ложку сахара и щепотку соды. Всыпьте 150 г муки, перемешайте, затем добавьте кабачки, 3–4 измельченных зубчика чеснока и большой пучок рубленого укропа или петрушки. Перемешайте, выкладывайте ложкой на разогретую сковороду и жарьте до румяной корочки. Чеснок и зелень делают оладьи особенно ароматными, а кефир сохраняет их пышными даже после остывания.

Советы по приготовлению кабачковых оладий

Если тесто получилось слишком жидким, добавьте немного муки — но не переборщите, иначе оладьи станут резиновыми.

Жарьте оладьи на среднем огне, чтобы они успели пропечься внутри и не подгорели снаружи. Подавайте их горячими со сметаной, чесночным соусом или просто с зеленью.

А если оладьи остыли, их можно разогреть в микроволновке или на сухой сковороде — они снова станут хрустящими.

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