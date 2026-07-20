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20 июля 2026 в 17:00

Кабачки, куриное филе и ложка майонеза — запеканка «Сытный дворик»: влажная, ароматная, как из бабушкиной русской печки

Фото: D-NEWS.ru
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Беру молодые кабачки, тру на крупной терке, слегка отжимаю сок. Куриное филе нарезаю мелкими кубиками, смешиваю с кабачками, яйцами, майонезом, солью и перцем. Выкладываю в форму, сверху посыпаю тертым сыром и запекаю в духовке 40 минут при 180 °C. Запеканка поднимается, становится румяной, с тягучей сырной шапкой. Внутри — сочная курица, нежные кабачки и кремовая текстура. Это блюдо идеально для ужина или обеда — сытное, полезное, без лишней возни. Подаю горячим с зеленью или овощным салатом. Готовится просто, а вкус как у бабушки — уютный, домашний, без заморочек.

Для приготовления вам понадобится: 2 средних кабачка (около 600 г), 2 куриных филе (300–400 г), 2 яйца, 2 ст. ложки майонеза, 100 г твердого сыра, соль, перец, любимые специи. Кабачки натрите на крупной терке, посолите, оставьте на 10 минут, затем отожмите жидкость. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске смешайте кабачки, курицу, яйца, майонез, соль и перец. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Посыпьте тертым сыром. Запекайте при 180 °C 35–40 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть, нарежьте на порции и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала «Сытный дворик» — домашние съели все за ужином, попросили добавки на завтра. Я добавила в начинку рубленый укроп и чеснок, а майонез заменила сметаной для нежности. Кстати, вместо сыра можно взять сулугуни — станет еще тягучее. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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