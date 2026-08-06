Домашнее повидло за час: секреты приготовления из любых ягод и фруктов

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Домашнее повидло за час: секреты приготовления из любых ягод и фруктов

Джем и варенье из магазина часто оказываются жидкими, приторными или сомнительного состава. А домашнее повидло — это чистый вкус фруктов и ягод, минимум сахара и максимум удовольствия. Готовится проще, чем кажется. Собрали главные правила и проверенный рецепт, чтобы повидло получалось у всех и всегда.

Чем повидло отличается от варенья

В отличие от варенья, где ягоды должны сохранять форму, повидло — это однородная, густая масса. Для него подходят любые фрукты и ягоды: яблоки, сливы, груши, абрикосы, смородина, малина, клубника, крыжовник. Можно использовать даже перезревшие или слегка побитые плоды — для повидла они станут отличным сырьем.

Главные правила хорошего повидла

Выбирайте плоды с высоким содержанием пектина. Яблоки, айва, сливы, смородина, крыжовник дают густоту лучше всего. Клубника и малина дают более жидкое повидло.

Сахар можно сокращать. Классическое соотношение — 1:1, но для сладких ягод можно взять 600–700 г сахара на 1 кг ягод. Для кислых — 800–900 г.

Можно добавить пектин. Если повидло не густеет, добавьте пектин или загуститель для джема. Это улучшит структуру.

Вам кажется, что повидло очень жидкое? Не переживайте. Повидло, как и варенье, густеет при остывании.

Варите в широкой посуде. В широком тазу или кастрюле жидкость испаряется быстрее, повидло густеет активнее.

Как сварить повидло Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Базовый рецепт повидла из любых ягод или фруктов

Любые ягоды и фрукты (около 1 кг) переберите, промойте, обсушите. Фрукты очистите от кожуры и косточек, нарежьте дольками.

Сложите сырье в кастрюлю, добавьте 50–100 мл воды (чтобы не пригорело) и варите на медленном огне 10–15 минут, пока фрукты не станут мягкими.

Пробейте массу блендером до однородного состояния (или протрите через сито, если хотите более нежную текстуру).

Добавьте сахар (где-то 700–900 г, в зависимости от сладости сырья, обязательно пробуйте), перемешайте. Варите на среднем огне 20–40 минут, постоянно помешивая. Готовность проверяйте так: капните немного повидла на холодную тарелку — если капля не растекается, повидло готово.

Горячее повидло разлейте по чистым банкам, закатайте, переверните и оставьте до остывания.

Повидло из яблок — классика

1 кг яблок очистите от кожуры и семян, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю с водой (нужно где-то 100 мл), варите до мягкости. Пробейте блендером, добавьте 700 г сахара и корицу по вкусу. Варите 20–30 минут до загустения. Разлейте по банкам.

Совет: кожура яблок содержит много пектина. Если ее не счищать, повидло загустеет быстрее. Главное — тщательно промыть яблоки.

Повидло из слив — самое ароматное

Сливы (где-то 1 кг) вымойте, удалите косточки, разрежьте на половинки. Залейте водой (хватит 50 мл), варите до мягкости 10–15 минут. Пробейте блендером, добавьте 800 г сахара. Варите 20–30 минут до загустения. Разлейте по банкам.

Совет: для пикантности добавьте звездочку бадьяна или корицу.

Домашнее повидло за час Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Повидло из кислых ягод (смородина, крыжовник)

1 кг ягод промойте, залейте 50 мл воды, варите до мягкости 10 минут. Протрите через сито, чтобы удалить косточки и шкурки. Добавьте 800 г сахара, варите 20–30 минут до загустения.

Совет: кислые ягоды богаты пектином, поэтому повидло загустеет быстро.

Чем заменить пектин

Если повидло не густеет, а разваривать дальше не хочется, добавьте один из загустителей.

Пектин. 5–10 г на 1 кг ягод, добавляется в конце варки.

Желатин. Только для холодных джемов, не для закаток.

Крахмал. Не рекомендуется — дает мутность.

Полезные советы

Используйте широкую посуду — испарение происходит быстрее.

Не отходите от плиты — повидло легко пригорает.

Регулярно снимайте пенку — она не влияет на вкус, но портит внешний вид.

Для более густого повидла смешивайте богатые пектином фрукты (яблоки, сливы) с жидкими ягодами (клубника, малина).

В конце варки добавляйте лимонный сок или кислоту — он подкисляет и помогает сохранить цвет.

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