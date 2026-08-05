Капусту теперь не тушу: готовлю по-шикарному в духовке — специи, немного времени и готово

Капусту теперь не тушу: готовлю по-шикарному в духовке — специи, немного времени и готово

Стоило один раз запечь капусту в духовке, и теперь тушеную готовлю гораздо реже. Во время запекания она становится мягкой, сочной и удивительно ароматной, а румяные края придают совершенно другой вкус. Несколько простых специй превращают обычную капусту в полноценный гарнир, который одинаково хорошо подходит и к мясу, и к курице, и к рыбе.

А в постные дни это блюдо часто становится самостоятельным ужином.

Для приготовления вам понадобится: белокочанная капуста — 1 кг, репчатый лук — 1 крупная головка, растительное масло — 2–3 ст. л., сладкая паприка — 1 ч. л., сушеный базилик — 1 ч. л., сушеный розмарин — 1/2 ч. л., лавровый лист — 1 шт., соль и черный молотый перец — по вкусу.

Капусту нарежьте крупными кусочками, переложите в большую миску, добавьте паприку, базилик, розмарин, соль, перец, раскрошенный лавровый лист и растительное масло. Хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно распределились. Переложите капусту в форму для запекания и готовьте при 180 градусах около 20 минут.

Пока капуста запекается, слегка обжарьте лук до прозрачности. Достаньте форму из духовки, добавьте лук, аккуратно перемешайте, накройте фольгой и верните в духовку еще на 35–40 минут. Подавайте горячей, посыпав свежей зеленью.

Личный опыт

Автор уже не раз готовила такую капусту и заметила, что особенно вкусной она получается из молодых кочанов. Кстати, за 10 минут до готовности можно снять фольгу — тогда сверху появится аппетитная румяная корочка.