Проблемы с бензином в России
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 августа 2026 в 14:11

Овсянка теперь не простаивает: то и дело пеку яблочно-овсяный пирог — без сахара и лишних хлопот

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Раньше овсяные хлопья чаще всего шли только на кашу, а теперь все чаще пеку из них этот пирог. Стоит добавить яблоки, пару яиц и немного сметаны, как получается мягкая, сочная выпечка с приятным ароматом корицы.

Сахар здесь совсем не нужен — сладости вполне хватает яблок и горсти сухофруктов. Такой пирог хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю, а готовится настолько быстро, что хочется повторять его снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: яблоки — 2 средних, яйца — 2 шт., молоко — 3 ст. л., сметана — 2 ст. л., овсяная мука или смолотые овсяные хлопья — 5 ст. л. с горкой, разрыхлитель — 1 ч. л., сушеная клюква или изюм — небольшая горсть, молотая корица и ванилин — по вкусу.

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца слегка взбейте с молоком и сметаной, добавьте ванилин и корицу. Затем всыпьте овсяную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Добавьте яблоки и сухофрукты, еще раз аккуратно перемешайте.

Переложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, чтобы он легче нарезался.

Личный опыт

Автор уже не раз пекkf этот пирог и заметилf, что особенно вкусным он получается со сладкими яблоками. Кстати, горсть грецких орехов или миндаля делает выпечку еще интереснее, а щепотка корицы сверху после выпечки придает ей особенно уютный аромат.

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажаны «Грибочки» на зиму делаю не 1 год: обалденная закуска с ярким вкусом и ароматом
Общество
Баклажаны «Грибочки» на зиму делаю не 1 год: обалденная закуска с ярким вкусом и ароматом
Перестала закрывать лечо — теперь только томатная аджика на зиму: она и в борщ, и на пиццу, и просто мазать на хлеб
Общество
Перестала закрывать лечо — теперь только томатная аджика на зиму: она и в борщ, и на пиццу, и просто мазать на хлеб
Удобно выкладывать ложкой и жарить: котлеты-оладьи из кабачка и фарша и необычный соус
Общество
Удобно выкладывать ложкой и жарить: котлеты-оладьи из кабачка и фарша и необычный соус
Перестала покупать джемы — варю яблочное повидло на зиму: гуще пастилы и ароматнее варенья
Общество
Перестала покупать джемы — варю яблочное повидло на зиму: гуще пастилы и ароматнее варенья
Джемы и мармелады — не вариант: варю густое яблочное повидло, чтобы ложка стояла. Янтарная вкуснятина к чаю и оладьям
Общество
Джемы и мармелады — не вариант: варю густое яблочное повидло, чтобы ложка стояла. Янтарная вкуснятина к чаю и оладьям
Life Style
еда
рецепты
продукты питания
яблоки
выпечка
корица
сухофрукты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адская жара массово убивает жителей одной страны
Пропавших пилотов Cessna 182 нашли после сигнала по радиостанции
В Черном море обнаружили американский самолет-разведчик
Коллекторы-садисты: мужчину облили кипятком и убили из-за 30 тысяч рублей
Появились кадры с места покушения на Ткачука
Боец ВС РФ проскочил через огонь на «буханке» и спас товарищей
Военэксперт назвал главное отличие кадровых перестановок в ВС РФ и ВСУ
Найден бесследно пропавший самолет в российском регионе
Политолог назвал главное требование Зеленского к новому послу Украины в США
Прокуратура обжалует приговор Лерчек
Экс-депутат Рады предположил, кто может занять пост посла Украины в США
Стефанишина вновь стала фигурантом антикоррупционного дела
«Малыша увидел»: подросток спас едва не выпавшего из окна ребенка
Минивэн перевернулся на крышу, съехав в кювет на трассе в Ленобласти
В двух аэропортах разрешили оплату криптовалютой
«Не верьте блогерам»: Бородину раскритиковали за «укол от холестерина»
Психолог объяснила, как подготовиться к новому учебному году
Энергетик оценил риск остановки единственной АЭС в Венгрии
Семилетний ребенок пошел с друзьями на реку и не выжил
Российский военнослужащий в одиночку пять месяцев отражал атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью
Москва

Температурные качели, мокрый снег и заморозки до –6: погода в Москве осенью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.