Овсянка теперь не простаивает: то и дело пеку яблочно-овсяный пирог — без сахара и лишних хлопот

Овсянка теперь не простаивает: то и дело пеку яблочно-овсяный пирог — без сахара и лишних хлопот

Раньше овсяные хлопья чаще всего шли только на кашу, а теперь все чаще пеку из них этот пирог. Стоит добавить яблоки, пару яиц и немного сметаны, как получается мягкая, сочная выпечка с приятным ароматом корицы.

Сахар здесь совсем не нужен — сладости вполне хватает яблок и горсти сухофруктов. Такой пирог хорош и к утреннему кофе, и к вечернему чаю, а готовится настолько быстро, что хочется повторять его снова и снова.

Для приготовления вам понадобится: яблоки — 2 средних, яйца — 2 шт., молоко — 3 ст. л., сметана — 2 ст. л., овсяная мука или смолотые овсяные хлопья — 5 ст. л. с горкой, разрыхлитель — 1 ч. л., сушеная клюква или изюм — небольшая горсть, молотая корица и ванилин — по вкусу.

Яблоки очистите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца слегка взбейте с молоком и сметаной, добавьте ванилин и корицу. Затем всыпьте овсяную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Добавьте яблоки и сухофрукты, еще раз аккуратно перемешайте.

Переложите массу в смазанную маслом форму и выпекайте при 180 градусах около 30–35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, чтобы он легче нарезался.

Личный опыт

Автор уже не раз пекkf этот пирог и заметилf, что особенно вкусным он получается со сладкими яблоками. Кстати, горсть грецких орехов или миндаля делает выпечку еще интереснее, а щепотка корицы сверху после выпечки придает ей особенно уютный аромат.