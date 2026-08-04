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04 августа 2026 в 13:00

Джемы и мармелады — не вариант: варю густое яблочное повидло, чтобы ложка стояла. Янтарная вкуснятина к чаю и оладьям

Фото: D-NEWS.ru
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Джемы и мармелады — не вариант: варю густое яблочное повидло, чтобы ложка стояла. Янтарная вкуснятина к чаю и оладьям. Это не просто заготовка, а настоящий янтарный шедевр: повидло получается густым, прозрачным, с карамельным оттенком и насыщенным яблочным ароматом. Варю его без воды и загустителей — только яблоки, сахар и время. Ложка стоит вертикально, а на блюдце капля держит форму.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг яблок (кисло-сладких), 1 кг сахара, 0,5 ч. ложки лимонной кислоты (или сок лимона).

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Сложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте сахар, оставьте на 2 часа, чтобы яблоки пустили сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения, убавьте огонь и варите, помешивая, 40–50 минут до загустения. В конце добавьте лимонную кислоту, проварите 5 минут. Горячее повидло разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это повидло к своим блинам. Даже те, кто не любит яблочные заготовки, уплетали его с оладьями. Кстати, вместо сахара можно добавить мед — вкус станет более бархатным. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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