Творог, кефир и ложка меда — пирог «Медовые соты» за полчаса: нежнее манника и вкуснее магазинных булочек

Беру творог, кефир и ложку меда и за полчаса пеку пирог «Медовые соты», который получается нежнее манника и вкуснее магазинных булочек. Это не просто выпечка, а настоящий уютный десерт с тонким медовым ароматом и влажной, пористой текстурой. Творог делает мякиш нежным, кефир — воздушным, а мед добавляет природную сладость и легкую карамельную нотку. Пирог поднимается золотистой шапкой, с хрустящей корочкой, и съедается быстрее, чем я его остужаю. Идеально к завтраку или вечернему чаю — никакой возни, только натуральный вкус и минимум ингредиентов.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 стакан кефира, 2 яйца, 1 стакан муки, 2 ст. ложки меда, 0,5 стакана сахара, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, масло для смазывания формы. Творог разомните, смешайте с кефиром, яйцами, медом и сахаром. Всыпьте муку с разрыхлителем и солью, замесите жидкое тесто. Форму смажьте маслом, вылейте тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до румяности. Дайте постоять 10 минут и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот пирог для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали его с чаем. Кстати, вместо меда можно добавить кленовый сироп — вкус станет более терпким. Находка, а не рецепт!