Помидоры не солю просто так: делаю помидорные дольки с чесноком — вкус совсем другой, яркий и необычный

Помидоры не солю просто так: делаю помидорные дольки с чесноком — вкус совсем другой, яркий и необычный

Обычные соленые помидоры уже давно не закрываю. Гораздо больше нравится этот способ: нарезаю помидоры дольками, добавляю чеснок, морковь и много свежей зелени.

За время хранения овощи пропитываются ароматным маринадом, чеснок отдает свою пикантность, а сами помидоры остаются плотными, сочными и приобретают совершенно другой, более насыщенный вкус.

Для приготовления понадобится: помидоры — 1 кг, морковь — 2–3 шт. (крупные), чеснок — 7–8 зубчиков, свежий укроп и петрушка — по небольшому пучку, лавровый лист — 2–3 шт. Для каждой литровой банки: соль — 1 ст. л., сахар — 1 ст. л., столовый уксус 9% — 1 ч. л.

Помидоры нарежьте крупными дольками. Морковь нарежьте тонкими кружочками или полукружиями, чеснок — пластинками, зелень крупно порубите. На дно стерилизованных банок положите лавровый лист, часть зелени, чеснок и морковь. Затем слоями уложите помидоры, чередуя их с оставшейся зеленью и овощами.

В каждую литровую банку всыпьте соль и сахар, залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на 30–40 минут. Затем аккуратно слейте жидкость в кастрюлю, доведите до кипения и снова разлейте по банкам. Перед закаткой в каждую банку добавьте по чайной ложке 9%-ного уксуса, герметично закройте, переверните и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Эти помидоры особенно вкусны после месяца хранения, когда чеснок и зелень полностью раскрывают свой аромат. Я часто подаю их вместе с запеченным картофелем или шашлыком, а если остается немного маринада, использую его как основу для заправки овощных салатов — получается очень ароматно.