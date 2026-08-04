Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:21

Беру 500 г творога и манку: запеканка как в детском саду — нежная, пышная и без муки

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть рецепты, которые никогда не надоедают. Эта творожная запеканка именно такая: простые продукты, минимум хлопот и тот самый вкус, который многие помнят с детства.

Благодаря манке она получается воздушной, хорошо держит форму и покрывается аппетитной золотистой корочкой. Отличный вариант для завтрака или легкого десерта к чаю.

Для приготовления понадобится: творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, манная крупа — 100 г, молоко — 50 мл, мягкое сливочное масло — 50 г.

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, молоко и мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешайте ложкой или пробейте погружным блендером, если хотите получить особенно нежную текстуру без крупинок.

Добавьте манную крупу и еще раз перемешайте. Оставьте массу на 35–40 минут, чтобы манка полностью набухла — именно она сделает запеканку мягкой и пышной без добавления муки. Форму для выпечки слегка смажьте сливочным маслом, переложите творожную массу и разровняйте поверхность.

Выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке 40–50 минут до красивой румяной корочки. После приготовления дайте запеканке постоять 10–15 минут, затем аккуратно нарежьте порционными кусочками.

Личный опыт

Больше всего люблю подавать такую запеканку со сметаной и домашним вареньем из клубники или малины. А если добавить свежие ягоды или немного меда, обычный семейный завтрак превращается в настоящий домашний десерт.

Проверено редакцией
Читайте также
Курица на соли: самый простой рецепт со специями и чесноком — корочка получается очень вкусной, а мясо — мягким
Общество
Курица на соли: самый простой рецепт со специями и чесноком — корочка получается очень вкусной, а мясо — мягким
Закуска, которая исчезает первой: 3 рецепта тещиного языка
Семья и жизнь
Закуска, которая исчезает первой: 3 рецепта тещиного языка
Беру курицу, кабачок да картошку — запеканка «Простушка» выручит всегда: минимум хлопот — и ароматное домашнее блюдо на столе
Общество
Беру курицу, кабачок да картошку — запеканка «Простушка» выручит всегда: минимум хлопот — и ароматное домашнее блюдо на столе
Эти ваши новомодные чизкейки не готовлю: творожная кулейка из Плеса — тот самый десерт, от которого не оторваться
Общество
Эти ваши новомодные чизкейки не готовлю: творожная кулейка из Плеса — тот самый десерт, от которого не оторваться
Без муки и масла: беру манку, 2 ложки сметаны и морковь — нежные кексы к чаю
Общество
Без муки и масла: беру манку, 2 ложки сметаны и морковь — нежные кексы к чаю
еда
рецепты
запеканка
творог
манная крупа
завтрак
продукты питания
молоко
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане заинтересовались ущербом от атак ВСУ для местных продавцов
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.