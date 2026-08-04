Беру 500 г творога и манку: запеканка как в детском саду — нежная, пышная и без муки

Беру 500 г творога и манку: запеканка как в детском саду — нежная, пышная и без муки

Есть рецепты, которые никогда не надоедают. Эта творожная запеканка именно такая: простые продукты, минимум хлопот и тот самый вкус, который многие помнят с детства.

Благодаря манке она получается воздушной, хорошо держит форму и покрывается аппетитной золотистой корочкой. Отличный вариант для завтрака или легкого десерта к чаю.

Для приготовления понадобится: творог — 500 г, яйца — 2 шт., сахар — 100 г, манная крупа — 100 г, молоко — 50 мл, мягкое сливочное масло — 50 г.

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар, молоко и мягкое сливочное масло. Все тщательно перемешайте ложкой или пробейте погружным блендером, если хотите получить особенно нежную текстуру без крупинок.

Добавьте манную крупу и еще раз перемешайте. Оставьте массу на 35–40 минут, чтобы манка полностью набухла — именно она сделает запеканку мягкой и пышной без добавления муки. Форму для выпечки слегка смажьте сливочным маслом, переложите творожную массу и разровняйте поверхность.

Выпекайте в разогретой до 180–190 градусов духовке 40–50 минут до красивой румяной корочки. После приготовления дайте запеканке постоять 10–15 минут, затем аккуратно нарежьте порционными кусочками.

Личный опыт

Больше всего люблю подавать такую запеканку со сметаной и домашним вареньем из клубники или малины. А если добавить свежие ягоды или немного меда, обычный семейный завтрак превращается в настоящий домашний десерт.