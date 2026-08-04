Эти ваши новомодные чизкейки не готовлю: творожная кулейка из Плеса — тот самый десерт, от которого не оторваться

Эти ваши новомодные чизкейки не готовлю: творожная кулейка из Плеса — тот самый десерт, от которого не оторваться

Пышное дрожжевое тесто, замешанное на сливочном масле, и нежная творожная начинка со сливками — вот формула той самой кулейки из Плеса. По сути, это гибрид ватрушки и чизкейка: румяный сдобный борт удерживает кремовую творожную массу, которая после выпечки становится бархатистой и слегка покачивается в центре.

Ингредиенты

Для теста: мука пшеничная — 450 г, масло сливочное — 150 г, молоко — 200 мл, дрожжи сухие — 10 г, сахар-песок — 1 ст. л., соль — 1 щепотка. Для начинки: творог 11% — 750 г, сливки 33% — 200 мл, яйцо куриное — 2 шт., сахар-песок — 200 г. Для подачи: ягоды — по вкусу.

Как готовлю

Сначала подогреваю молоко до приятного тепла, растворяю в нем сахар с дрожжами и оставляю подходить на 10–15 минут. Тем временем рублю холодное сливочное масло с просеянной мукой и солью в мелкую крошку — работаю вилкой быстро, чтобы масло не поплыло от тепла рук. Вливаю ожившую дрожжевую смесь в мучную крошку и вымешиваю тесто минут 10, пока оно не соберется в гладкий шар — оно получается мягким, маслянистым и почти не липнет к рукам. Накрываю полотенцем и забываю про него на час. Для начинки протираю творог через сито, чтобы убрать все комочки, затем смешиваю его со сливками, яйцами и сахаром — масса становится текучей и однородной, как густая сметана. Подошедшее тесто раскатываю в пласт, выстилаю им форму с пергаментом, формируя высокие бортики, заливаю творожную начинку и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 50–60 минут. Перед подачей даю кулейке полностью остыть прямо в форме, чтобы начинка схватилась, и щедро засыпаю свежими ягодами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить эту кулейку. Получился десерт, который выглядит как бабушкин пирог, а по вкусу напоминает дорогой творожный мусс в сдобной оправе. Удивило, насколько послушным оказалось тесто — раскатывается без капризов, не рвется. Мой совет: храните кулейку в холодильнике под пленкой, а перед чаем разогрейте кусочек в микроволновке буквально полминуты — начинка снова станет бархатистой.