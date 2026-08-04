Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:10

Закуска, которая исчезает первой: 3 рецепта тещиного языка

Закуска, которая исчезает первой: 3 рецепта тещиного языка Закуска, которая исчезает первой: 3 рецепта тещиного языка Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда на рынках начинают царствовать кабачки и баклажаны, самое время закатывать банки с популярной овощной закуской. Тещин язык — это блюдо, которое любят все: оно сытное, ароматное, с ярким томатным характером и идеально подходит и к картошке, и к мясу, и просто к свежему хлебу. Сегодня мы предлагаем вам 3 абсолютно разных рецепта закуски тещин язык — с помидорами, с томатной пастой и с баклажанами, чтобы вы могли выбрать свой на зиму.

Нежный тещин язык из кабачков с помидорами (на зиму)

Это самый гармоничный вариант, где кабачки пропитываются натуральным соком свежих томатов, становятся мягкими, но не разваливаются. Закуска получается умеренно сладковатой, с приятной кислинкой — идеальный компаньон к жареной картошечке или домашним котлетам.

Калорийность: около 78 ккал на 100 г.

Чем полезно: кабачки богаты калием и магнием, а также содержат витамин С. Кроме того, в их кожуре есть лютеин, который полезен для зрения. Свежие помидоры дополнительно дают натуральный ликопин, поддерживающий сердечно-сосудистую систему.

Ингредиенты:

  • кабачки молодые (весом до 300 г) — 2 кг;

  • помидоры свежие, мясистые — 1,5 кг;

  • перец болгарский сладкий (красный или желтый) — 700 г;

  • лук репчатый — 300 г;

  • масло подсолнечное рафинированное — 200 мл;

  • сахарный песок — 200 г;

  • соль крупная — 30 г;

  • уксус столовый 9% — 100 мл.

Пошаговый процесс:

  1. Подготовьте томатную основу. Помидоры вымойте, обдайте кипятком, снимите кожицу и пробейте блендером в однородное пюре. Если хочется текстуры — можно пропустить через мясорубку.

  2. В глубокой кастрюле с толстым дном соедините томатное пюре, масло, сахар, соль и уксус. Поставьте на средний огонь, доведите до активного кипения.

  3. Кабачки нарежьте кубиками со стороной 2 см. Молодые экземпляры чистить не нужно — в кожице много клетчатки и витаминов, а семечки еще мягкие.

  4. Болгарский перец освободите от семян и перегородок, нашинкуйте такими же кубиками. Лук нарубите полукольцами.

  5. В закипевший соус отправьте сначала кабачки. Варите ровно 15 минут, периодически помешивая, чтобы они равномерно прогрелись.

  6. Следом добавьте болгарский перец и варите еще 10 минут.

  7. На финальном этапе высыпьте лук и готовьте последние 10 минут. Огонь должен быть таким, чтобы масса слегка булькала, но не разваривалась в кашу.

  8. Горячую закуску расфасуйте по стерилизованным литровым или полулитровым банкам, закатайте железными крышками, переверните и укутайте до полного остывания.

Пикантный тещин язык из баклажанов Пикантный тещин язык из баклажанов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Пикантный тещин язык из баклажанов

Баклажановый вариант — для тех, кто любит более плотную текстуру и легкую терпкость. Баклажаны отлично держат форму, впитывают соус, а чеснок добавляет ту самую изюминку. Эта закуска из баклажанов на зиму хороша и как холодное дополнение к горячим блюдам, и как самостоятельная закуска к напиткам.

Калорийность: примерно 96 ккал на 100 г.

Чем полезно: баклажаны — лидеры по содержанию калия, который выводит лишнюю жидкость. В их темной кожуре содержится антоциан насунин — мощный антиоксидант, защищающий клетки от старения и снижающий риск воспалений. Плюс много пищевых волокон, помогающих пищеварению.

Ингредиенты:

  • баклажаны молодые, с тонкой шкуркой — 2 кг;

  • помидоры свежие, сочные — 1,5 кг;

  • перец болгарский — 700 г;

  • лук репчатый — 300 г;

  • чеснок свежий — 50 г (примерно 10–12 зубков);

  • масло растительное — 150 мл;

  • сахар — 150 г;

  • соль — 30 г;

  • уксус 9% — 80 мл.

Пошаговый процесс:

  1. Первым делом займитесь баклажанами. Нарежьте их кружками толщиной 1,5 см, посыпьте солью и оставьте на 20–25 минут — так уйдет характерная горечь. Затем промойте холодной водой и обсушите бумажными полотенцами.

  2. Приготовьте соусную базу: помидоры пробейте в пюре, смешайте в кастрюле с маслом, сахаром, солью и уксусом, доведите до бурного кипения.

  3. Отправьте в кипящий соус баклажаны и нарезанный кубиками болгарский перец. Варите на среднем огне 25 минут. Баклажаны должны стать мягкими, но сохранить цельность кружочков.

  4. Пока овощи тушатся, обжарьте лук на сковороде с ложкой масла до прозрачности и легкого румянца.

  5. Добавьте обжаренный лук и пропущенный через пресс чеснок в общую кастрюлю. Проварите все вместе еще 7–8 минут.

  6. Готовую массу сразу разложите по горячим стерильным банкам, закатайте и оставьте остывать в теплом месте в перевернутом виде.

Острый тещин язык с томатной пастой и чили Острый тещин язык с томатной пастой и чили Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Острый тещин язык с томатной пастой и чили

Это вариант для тех, кто любит погорячее. Томатная паста дает более насыщенный, густой вкус, а жгучий перец добавляет огонька. Такой тещин язык с томатной пастой хранится особенно хорошо, а готовится быстрее — не нужно измельчать помидоры. Прекрасно взбодрит зимним вечером и разбудит аппетит.

Калорийность: около 103 ккал на 100 г.

Чем полезно: томатная паста содержит рекордное количество ликопина в концентрированном виде — это мощная защита от окислительного стресса. А жгучий перец стимулирует выработку эндорфинов и ускоряет метаболизм, плюс богат витамином С.

Ингредиенты:

  • кабачки — 2 кг (чистый вес уже очищенных);

  • томатная паста (состав: только помидоры) — 400 г;

  • вода питьевая — 1 л;

  • перец болгарский сладкий — 700 г;

  • перец чили свежий — 30 г (или по вкусу);

  • лук репчатый — 300 г;

  • чеснок — 50 г;

  • масло растительное — 200 мл;

  • сахар — 200 г;

  • соль — 30 г;

  • уксус 9% — 100 мл.

Пошаговый процесс:

  1. В большой кастрюле разведите томатную пасту с водой, добавьте масло, сахар, соль и уксус. Хорошо перемешайте венчиком, поставьте на плиту и доведите до кипения.

  2. Кабачки нарежьте кубиками по 2–2,5 см. Болгарский перец нашинкуйте соломкой, а острый чили нарежьте как можно мельче (если не хотите слишком жгуче — удалите семена).

  3. Первыми в кипящий соус идут кабачки. Готовьте их 15 минут на среднем огне, помешивая.

  4. Добавьте оба вида перца — и сладкий, и горький. Продолжайте варить еще 10 минут.

  5. Лук и чеснок очень мелко порубите ножом или пробейте в кашицу блендером, отправьте к овощам и томите последние 10 минут.

  6. Сразу же разлейте горячую закуску по стерилизованным банкам, закатайте и для надежности простерилизуйте уже заполненные банки в кипящей воде 7–10 минут — это гарантирует, что заготовка простоит даже в квартирной кладовке всю зиму.

Закуска тещин язык из кабачков и баклажанов Закуска тещин язык из кабачков и баклажанов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Что важно запомнить

Все три рецепта готовятся по единой логике: овощи тушатся в томатной среде, постепенно, с разной скоростью, чтобы каждый компонент дошел до идеальной кондиции. Вот несколько универсальных советов для всех вариантов:

  • Всегда используйте только стерилизованную посуду — это основа любой удачной консервации. Банки и крышки должны быть сухими.

  • Для томатной пасты берите продукт с минимальным составом — идеально, если там только помидоры и соль, без крахмалов и сахара.

  • Не мельчите нарезку: крупные кусочки дольше держат форму, и в готовом блюде чувствуется каждый ингредиент.

  • Регулируйте специи под себя: сахар можно уменьшить, а чили — увеличить. Это ваша закуска, и она должна нравиться именно вам.

Попробуйте сделать все три варианта тещиного языка — кабачковый, баклажановый и острый с томатной пастой — и вы точно найдете свой любимый. Вкусной вам зимы и приятных застолий с домашними заготовками!

Ранее мы привели 3 лучших рецепта запеченных кабачков.

Читайте также
Салями вместо теста: запекаю ломтики в формочках и получаю хрустящие корзиночки с сочным салатом
Общество
Салями вместо теста: запекаю ломтики в формочках и получаю хрустящие корзиночки с сочным салатом
Забыла про ватрушки и плюшки — к чаю пеку сливовый пирог-перевёртыш: хрустящий и тающий, а готовится на сковороде
Общество
Забыла про ватрушки и плюшки — к чаю пеку сливовый пирог-перевёртыш: хрустящий и тающий, а готовится на сковороде
3 лучших рецепта вяленых помидоров — в духовке, сушилке и за полчаса
Семья и жизнь
3 лучших рецепта вяленых помидоров — в духовке, сушилке и за полчаса
Дела в огороде в августе: список для сверки, чтобы ничего не забыть до конца сезона
Общество
Дела в огороде в августе: список для сверки, чтобы ничего не забыть до конца сезона
Баклажаны окунаю в яйца и жарю: подаю в пикантном соусе — простой рецепт, и овощи впитывают меньше масла
Общество
Баклажаны окунаю в яйца и жарю: подаю в пикантном соусе — простой рецепт, и овощи впитывают меньше масла
закуски
рецепты
домашние заготовки
кабачки
баклажаны
овощи
помидоры
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 картин чуть не сгорели при пожаре в двхэтажном доме
Фотография Путина обернулась сроком для пенсионерки с Украины
Обстановка в Крыму 4 августа: что с поездами, какие отменены, как доехать
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовят Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Почему не работает Telegram 4 августа: замедление, сбои, последние новости
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.