Салаты из огурцов, от которых не оторваться: 3 лучших рецепта

Салаты из огурцов, от которых не оторваться: 3 лучших рецепта

Салаты из огурцов, от которых не оторваться: 3 лучших рецепта

Сезон свежих овощей открывает безграничные возможности для кулинарного творчества, и огурцы здесь занимают особое место. Они дарят легкость, освежают и отлично сочетаются с самыми разными продуктами, а еще позволяют готовить быстро и без лишних хлопот. Мы выбрали 3 беспроигрышных рецепта салатов из огурцов: два — для мгновенного удовольствия за обеденным столом и один — для уютных зимних вечеров, когда так хочется вспомнить лето. Все рецепты проверены временем, а ингредиенты найдутся в любом холодильнике.

Салат из огурцов и помидоров с яйцом — сочное трио

Этот рецепт салата из огурцов и помидоров смело можно называть базовым, но мы добавили в него яйцо, чтобы сделать блюдо более сытным. Он хорош в качестве легкого ужина или дополнения к жареному мясу, а готовится буквально за пять минут.

Калорийность: около 80 ккал на 100 г.

Полезные свойства: помидоры поставляют организму ликопин — природный антиоксидант, а огурцы восполняют баланс жидкости и калия. Вареные яйца дают полноценный белок, благодаря чему дольше сохраняется чувство сытости.

Ингредиенты:

огурцы свежие — 350 г;

помидоры (мясистые) — 350 г;

яйца куриные, сваренные вкрутую, — 2 штуки (примерно 110 г);

лук репчатый фиолетовый (сладкий) — 60 г;

сметана жирностью 15 процентов — 60 г;

соль морская и перец свежемолотый — по вкусу.

Приготовление:

Все овощи хорошо промойте, обсушите бумажным полотенцем. Огурцы нашинкуйте тонкими полукружьями, помидоры — удобными дольками средней величины. Очищенные яйца порубите кубиком примерно по 1 см, фиолетовый лук нарежьте максимально тонкими полукольцами. Сложите подготовленные продукты в миску, слегка присыпьте солью и перцем, добавьте сметану и перемешайте движениями снизу вверх. Подавайте сразу, пока салат не пустил слишком много сока.

Нежный салат из огурца и яйца с зеленым лучком Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Нежный салат из огурца и яйца с зеленым лучком

Этот рецепт салата из огурца и яйца любят за его воздушность и простоту. Это тот случай, когда из пяти ингредиентов рождается настоящая свежесть. А еще салат из огурца и лука получается настолько легким, что его можно есть хоть каждый день.

Калорийность: примерно 47 ккал на 100 г.

Полезные свойства: блюдо снабжает организм витаминами группы B и укрепляет нервную систему, а также отлично выводит лишнюю жидкость. Зеленый лук стимулирует аппетит и улучшает пищеварение, что делает этот салат идеальным началом приема пищи.

Ингредиенты:

огурцы (гладкие или пупырчатые) — 320 г;

яйца куриные вареные — 2 штуки (около 100 г);

лук зеленый (перья) — 60 г;

йогурт натуральный без добавок — 60 г;

укроп свежий и соль — по вашему вкусу.

Приготовление:

У огурцов при необходимости срежьте кончики, нарежьте их не слишком тонкими, но и не толстыми шайбами. Яйца нарежьте средним кубиком. Промытый зеленый лук и веточки укропа мелко порубите острым ножом. В общей посуде смешайте огурцы, яйца и зелень, посолите, полейте йогуртом и очень аккуратно размешайте. По желанию можно добавить щепотку цедры лимона для свежести.

Традиционный салат из огурцов на зиму — банка лета Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Традиционный салат из огурцов на зиму — банка лета

Если вы думаете, что салаты из огурцов бывают только свежими, то этот рецепт салата из огурцов на зиму приятно удивит. Огурчики остаются хрустящими, а маринад насыщает их пикантным ароматом. Это идеальная закуска, которая выручит и в будни, и в праздники.

Калорийность: примерно 68 ккал на 100 г (зависит от количества растительного масла).

Полезные свойства: даже в консервированном виде огурцы сохраняют клетчатку, а также молочную кислоту, которая образуется при мариновании и полезна для кишечной флоры. Такой салат помогает поддерживать иммунитет в холодное время года.

Ингредиенты (на 3 банки объемом 0,75 л):

огурцы (допускаются даже некондиционные, крупные) — 2 кг;

лук репчатый обычный — 350 г;

чеснок молодой — 4 зубчика;

масло подсолнечное без запаха — 110 мл;

уксус столовый 9% — 55 мл;

сахар-песок — 4 столовые ложки (60 г);

соль крупная — 2 полные ложки (50 г);

лаврушка и перец горошком — по 3-4 штуки.

Приготовление:

Огурцы вымойте. Крупные плоды очистите от кожуры, разрежьте вдоль и удалите семена. Нарежьте все огурцы толстыми кружками или брусочками. Лук порежьте полукольцами, чеснок — тонкими слайсами. В большой эмалированной миске соедините огурцы, лук, чеснок, влейте масло, уксус, добавьте сахар, соль и специи. Оставьте на 2,5 часа под крышкой, чтобы выделился сок. Полученную массу плотно уложите в простерилизованные банки, слегка утрамбовывая. Накройте металлическими крышками. На дно кастрюли постелите плотную ткань, установите банки и залейте их горячей водой до уровня плечиков. Стерилизуйте при слабом кипении: для банок 0,5 л — 10 минут, 0,75 л — 13 минут, 1 л — 17 минут. Герметично закатайте крышки, переверните банки вверх дном, накройте махровым полотенцем или пледом и оставьте до полного остывания (примерно на сутки). Храните в темном прохладном шкафу.

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