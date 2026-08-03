Кабачковый сезон в разгаре: не жарю их и не тушу — фарширую мясом, заливаю сливками и запекаю под сырной шапкой

Кабачковый сезон в разгаре: не жарю их и не тушу — фарширую мясом, заливаю сливками и запекаю под сырной шапкой

Беру молодые кабачки, куриный фарш, томаты и три вида сыра — и запекаю в духовке до румяной корочки. Получается сочное ароматное блюдо: нежная кабачковая основа, пряная мясная начинка и тягучая сырная шапка сверху. Подаю как самостоятельное блюдо — ни гарнир, ни хлеб не нужны.

Ингредиенты

Кабачки — 500 г, куриный фарш — 500 г, лук репчатый — 1 шт., чеснок — 5 зубчиков, томаты — 1 шт., сыр моцарелла — 2 шт., твердый сыр — 3 ст. л., сливки — 1 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка копченая — по вкусу, прованские травы — по вкусу.

Как готовлю

Сначала кабачки разрезаю вдоль пополам, ложкой аккуратно вынимаю серединку, формируя лодочки. Мякоть не выбрасываю — мелко режу и обжариваю вместе с луком и чесноком до прозрачности. Добавляю куриный фарш, специи, прованские травы и готовлю, разбивая комочки, пока мясо не схватится.

В конце вмешиваю нарезанный кубиками томат и ложку сливок для сочности. Наполняю кабачковые лодочки начинкой, сверху щедро посыпаю смесью твердого сыра и кусочками моцареллы. Отправляю в духовку на 20–25 минут при 180 градусах, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Лодочки получились самодостаточными — никакой гарнир не понадобился. Поразило, как томаты раскрываются при запекании — дают легкую кислинку, которая классно балансирует жирность сыров.