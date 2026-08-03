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03 августа 2026 в 07:00

Буглама из баранины по-азербайджански: укладываю слоями и даже не мешаю — казан сам сделает все за меня

Фото: D-NEWS.ru
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Буглама — это когда мясо и овощи не жарятся, а медленно томятся под плотной крышкой, превращаясь в нежнейшее рагу с густым пряным соком. Подаю с лавашом и свежей зеленью, чтобы макать в этот самый сок и наслаждаться каждым кусочком.

Ингредиенты

Баранина на кости — 1500 г, томаты — 600 г, лук репчатый — 400 г, перец сладкий зеленый — 2 шт., перец зеленый острый — 2 шт., перец красный острый — 1 шт., лимон — 1 шт., зелень — 150 г, шафран имеретинский — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала баранину рублю на крупные куски, крупнее, чем на шашлык, приправляю солью и свежемолотым перцем. Лук режу толстыми полукольцами, выкладываю на дно казана, слегка подсаливаю, а сверху раскладываю мясо. Сладкий перец нарезаю широкими кольцами, укладываю поверх мяса, затем идут толстые ломти помидоров, соль, черный перец и имеретинский шафран.

Сверху кладу целые стручки острого перца, засыпаю все крупно порубленной зеленью и раскладываю кружочки лимона. Закрываю казан плотной крышкой, ставлю на самый слабый огонь и томлю 2–2,5 часа, не открывая. Подаю бугламу прямо в казане, с лавашем и свежей зеленью — сок от овощей и мяса можно собирать весь до последней капли.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Когда поднял крышку казана, в нос ударил густой пряный дух. Мясо оказалось настолько нежным, что я снимал его с кости ложкой — оно буквально сползало. Советую подавать прямо в казане и обязательно с лавашем, чтобы собирать тот самый янтарный бульон со дна.

Проверено редакцией
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