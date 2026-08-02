Духовка за 40 минут делает то, с чем сковороде в жизни не справиться: готовим карамельную курочку к ужину и на праздник

Духовка за 40 минут делает то, с чем сковороде в жизни не справиться: готовим карамельную курочку к ужину и на праздник

Рецепт для тех, кто любит мясо, которое не нужно резать — оно само распадается на нежнейшие волокна. Куриные голени запекаются с большим количеством лука и специй в рукаве, получаются невероятно сочными и ароматными. Это тот случай, когда минимум усилий дает результат, достойный праздничного стола.

Ингредиенты

Куриные голени — 1 кг, лук репчатый — 4 шт., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, паприка — 1 ч. л., чеснок — 2–3 зубчика, лавровый лист — 2 шт., масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала лук нарезаю произвольно и измельчаю в блендере в кашицу вместе с чесноком и растительным маслом — получается ароматное луковое пюре. Добавляю к нему соль, перец, паприку, перемешиваю и заливаю этим маринадом куриные голени, оставляю хотя бы на час, а лучше на ночь.

Перекладываю все в рукав для запекания, кидаю лавровый лист, завязываю и отправляю в духовку при 180 градусах минут на 40–50. Когда время выйдет, разрезаю пакет и даю голеням еще минут 15 подрумяниться сверху. Достаю — мясо уже буквально сползает с кости, а на дне пакета плещется густой, насыщенный луковый соус.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Самое удивительное — это полное отсутствие грязной посуды, кроме одной тарелки: закинул все в рукав и забыл на 40 минут. Результат, однако, ресторанный: курица покрылась нежнейшей глазурью из лукового сока, а не тусклой корочкой.

Мой совет — не бойтесь положить лука больше, чем кажется разумным, в процессе запекания он уменьшится в объеме втрое и станет главным деликатесом этого блюда.