Когда надоело мясо по-французски: готовлю курочку под сырной шапкой с итальянскими травами — получается сочной и нежной

Когда надоело мясо по-французски: готовлю курочку под сырной шапкой с итальянскими травами — получается сочной и нежной

Куриная грудка нередко получается суховатой, но этот рецепт полностью меняет впечатление. Сначала кусочки обваливаются в ароматной панировке со специями, а затем запекаются под густой сырной шапочкой с итальянскими травами.

В результате мясо остается сочным внутри, а сверху появляется аппетитная золотистая корочка. Такой вариант отлично подойдет и для семейного ужина, и для праздничего стола.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 1,6 кг, пшеничная мука — 100 г, соль — 10 г, черный молотый перец — 5 г, копченая паприка — 3 г, растительное масло — для смазывания противня. Для сырной шапочки: твердый сыр — 300 г, майонез — 300 г, яйцо — 1 шт., итальянские травы — 10 г.

Куриное филе нарежьте на порционные стейки толщиной около 1,5 см. В отдельной миске смешайте муку, соль, черный перец и копченую паприку. Каждый кусочек курицы обваляйте в подготовленной смеси и выложите на слегка смазанный растительным маслом противень.

Для сырной шапочки натрите сыр на крупной терке, добавьте майонез, яйцо и итальянские травы, затем хорошо перемешайте до однородности. Получившуюся массу равномерно распределите поверх каждого кусочка курицы. Запекайте в заранее разогретой до 170 °C духовке 15–20 минут, пока сырная шапочка не станет румяной, а куриное филе полностью не приготовится.

Личный опыт

Чаще всего подаю такую грудку с картофельным пюре, рисом или запеченными овощами. Если хочется получить еще более аппетитную сырную корочку, за пару минут до готовности включаю режим конвекции или верхний нагрев.