Шашлык: 6 проверенных маринадов для любого мяса — сохраняйте подборку

Каждый год замечаю, что многие готовят шашлык по одному и тому же рецепту: лук, соль и перец. Это действительно вкусная классика, но стоит один раз попробовать другой маринад — и привычное мясо раскрывается совсем по-новому.

Кефирный — самый нежный

Идеально подходит для курицы и свинины. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, кефир 2,5% — 700 мл, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, соль — 2 ч. л., черный перец, паприка — 1 ч. л. Все смешайте и оставьте мясо в холодильнике. Мариновать 6–8 часов. Совет: всегда добавляю немного копченой паприки — она придает шашлыку аромат, словно он уже слегка подкоптился.

Соево-медовый — для красивой румяной корочки

Лучше всего подходит для курицы и свинины.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, соевый соус — 120 мл, мед — 2 ст. л., чеснок — 4 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., черный перец. Все перемешайте до растворения меда и соедините с мясом. Мариновать 4–6 часов. Совет: добавляю чайную ложку зернистой горчицы (только французской, она мелкая и не горит так сильно ка дижонская) — она делает вкус интереснее, а корочку еще аппетитнее.

Горчичный — для особенно мягкого мяса

Подходит для свинины и курицы.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, горчица — 3 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль, черный перец. Все ингредиенты перемешайте и тщательно натрите мясо. Мариновать 4–6 часов. Совет: щепотка сушеного тимьяна делает вкус более благородным.

Томатный — насыщенный и ароматный

Отличный вариант для свинины и говядины.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, томатный сок — 500 мл, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, паприка — 1 ч. л., соль, черный перец. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте с мясом. Мариновать 6–8 часов. Совет: если использовать вместо сока протертые томаты, вкус получается более насыщенным.

Цитрусовый — легкий и ароматный

Лучше всего подходит для курицы и индейки.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, апельсин — 1 шт., лимон — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, сушеный орегано, соль. Выжмите сок цитрусовых, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Мариновать 3–4 часа. Совет: обязательно натираю немного апельсиновой цедры — аромат получается просто потрясающим.

Аджичный — для любителей пикантного шашлыка

Лучше всего сочетается со свининой и бараниной. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, аджика — 3 ст. л., репчатый лук — 2 шт., чеснок — 5 зубчиков, растительное масло — 2 ст. л., молотый кориандр — 1 ч. л. Перемешайте все ингредиенты с мясом. Мариновать 4–6 часов. Совет: если аджика очень острая, добавьте чайную ложку меда — вкус станет глубже, а мясо красивее подрумянится.