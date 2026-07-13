Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 09:26

Шашлык: 6 проверенных маринадов для любого мяса — сохраняйте подборку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Каждый год замечаю, что многие готовят шашлык по одному и тому же рецепту: лук, соль и перец. Это действительно вкусная классика, но стоит один раз попробовать другой маринад — и привычное мясо раскрывается совсем по-новому.

Кефирный — самый нежный

Идеально подходит для курицы и свинины. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, кефир 2,5% — 700 мл, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, соль — 2 ч. л., черный перец, паприка — 1 ч. л. Все смешайте и оставьте мясо в холодильнике. Мариновать 6–8 часов. Совет: всегда добавляю немного копченой паприки — она придает шашлыку аромат, словно он уже слегка подкоптился.

Соево-медовый — для красивой румяной корочки

Лучше всего подходит для курицы и свинины.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, соевый соус — 120 мл, мед — 2 ст. л., чеснок — 4 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., черный перец. Все перемешайте до растворения меда и соедините с мясом. Мариновать 4–6 часов. Совет: добавляю чайную ложку зернистой горчицы (только французской, она мелкая и не горит так сильно ка дижонская) — она делает вкус интереснее, а корочку еще аппетитнее.

Горчичный — для особенно мягкого мяса

Подходит для свинины и курицы.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, горчица — 3 ст. л., растительное масло — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, соль, черный перец. Все ингредиенты перемешайте и тщательно натрите мясо. Мариновать 4–6 часов. Совет: щепотка сушеного тимьяна делает вкус более благородным.

Томатный — насыщенный и ароматный

Отличный вариант для свинины и говядины.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, томатный сок — 500 мл, репчатый лук — 2 шт., чеснок — 4 зубчика, паприка — 1 ч. л., соль, черный перец. Соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте с мясом. Мариновать 6–8 часов. Совет: если использовать вместо сока протертые томаты, вкус получается более насыщенным.

Цитрусовый — легкий и ароматный

Лучше всего подходит для курицы и индейки.. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, апельсин — 1 шт., лимон — 1 шт., оливковое масло — 3 ст. л., чеснок — 3 зубчика, сушеный орегано, соль. Выжмите сок цитрусовых, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Мариновать 3–4 часа. Совет: обязательно натираю немного апельсиновой цедры — аромат получается просто потрясающим.

Аджичный — для любителей пикантного шашлыка

Лучше всего сочетается со свининой и бараниной. Для приготовления понадобится: мясо — 2 кг, аджика — 3 ст. л., репчатый лук — 2 шт., чеснок — 5 зубчиков, растительное масло — 2 ст. л., молотый кориандр — 1 ч. л. Перемешайте все ингредиенты с мясом. Мариновать 4–6 часов. Совет: если аджика очень острая, добавьте чайную ложку меда — вкус станет глубже, а мясо красивее подрумянится.

Проверено редакцией
Читайте также
Овощное ассорти в литровой банке: секрет идеальной закуски для всей семьи
Семья и жизнь
Овощное ассорти в литровой банке: секрет идеальной закуски для всей семьи
Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное
Общество
Перестала мариновать в уксусе — делаю шашлык на молоке с луком и зирой. Мясо сочное и нежное
Обычные оладьи теперь не жарю: ленивые пирожки с обалденной начинкой — беру пучок зелени и любую копченость
Общество
Обычные оладьи теперь не жарю: ленивые пирожки с обалденной начинкой — беру пучок зелени и любую копченость
Кабачки сметаю с грядок ради этой запеканки: готовлю «Любаву» — два ингредиента и 45 минут
Общество
Кабачки сметаю с грядок ради этой запеканки: готовлю «Любаву» — два ингредиента и 45 минут
Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда
Семья и жизнь
Красная смородина: как превратить садовый урожай в 3 изысканных блюда
маринад
шашлык
кефир
мясо
соус
паприка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На пляже в Приморье обрушился мост с детьми
Названо число пострадавших при обрушении моста на приморском пляже
ЕС внесет 250 человек в черный список по России
«Станут целями»: Иран пригрозил третьим странам на фоне ударов США
Путин рассказал, какие люди нужны России
ФСБ показала FPV-дроны для готовившихся терактов против Минобороны России
Послы ЕС не утвердили 21-й пакет санкций к совету министров
Поляки вышли на «Волынский марш» с лозунгами против помощи Киеву
Алиев: Азербайджан рассматривает возможность выхода из Совета Европы
Обломки БПЛА спровоцировали пожар на российском предприятии
Посол Украины в США оказалась в центре нового скандала
Алиев: более 40 тыс. тонн грузов прошло через Азербайджан в Армению
Юрист раскрыла, можно ли добавить созаемщика в ипотечный договор
ФСБ раскрыла детали срыва готовившихся атак БПЛА на военные аэродромы РФ
ФСБ сообщила о задержании участников подготовки атак на аэродромы РФ
ФСБ раскрыла схему доставки дронов для атак на аэродромы России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 июля: инфографика
ФСБ заявила о предотвращении атак дронов на российские аэродромы
Более 300 дронов атаковали регионы России этой ночью
Российские туристы на гидроциклах пытались прорваться к границе трех стран
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.