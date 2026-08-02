Изумительный салат без варки: вкуснота с копченой курицей, фасолью и сухариками

Изумительный салат без варки: вкуснота с копченой курицей, фасолью и сухариками

Этот салат готовлю, когда хочется чего-то вкусного без лишних хлопот. Ничего не нужно варить или долго стоять у плиты — все ингредиенты просто нарезаются и собираются в один яркий салат. Копченая курица делает его ароматным, фасоль — сытным, помидоры добавляют сочности, сыр — нежности, а сухарики приятно хрустят.

Получается именно тот случай, когда из самых простых продуктов выходит блюдо, которое первым исчезает со стола.

Для приготовления понадобится: копченая курица — 300 г, красная консервированная фасоль — 1 банка, помидоры — 2–3 шт., твердый сыр — 180 г, сухарики — 1 упаковка, свежий укроп или зеленый лук — по вкусу, майонез — 3–4 ст. л., листья салата — для подачи.

Копченую курицу нарежьте небольшими кубиками. С фасоли слейте жидкость, промойте и обсушите. Помидоры разрежьте, удалите семена с лишним соком и нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите, сыр натрите на мелкой терке.

На блюдо выложите листья салата. Затем соберите салат слоями, слегка промазывая каждый майонезом: копченая курица, фасоль, свежая зелень, помидоры и тертый сыр. Сверху непосредственно перед подачей распределите сухарики, чтобы они остались хрустящими. По желанию украсьте зеленью.

Личный опыт

Мне нравится готовить этот салат именно перед приходом гостей — он собирается буквально за десять минут. Иногда вместо обычных сухариков беру чесночные или сырные, а для более пикантного вкуса добавляю немного чеснока в майонез. Главное — не выкладывать сухарики заранее, тогда они остаются хрустящими до последней ложки.