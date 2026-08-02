Новая атака на Wildberries 2 августа: где были удары БПЛА в Самаре, жертвы

Новая атака на Wildberries 2 августа: где были удары БПЛА в Самаре, жертвы

Еще один логистический центр компании Wildberries попал под удар украинских БПЛА. Что известно об атаках ВСУ 2 августа, где были удары, сколько жертв, пострадавших?

Сколько БПЛА сбили над Россией в ночь на 2 августа

Атака беспилотников ВСУ на Россию в ночь на 2 августа стала одной из самых масштабных за время СВО. Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских БПЛА самолетного типа.

Дроны сбивали над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

Предыдущий рекорд был установлен 26 июня, когда за ночь уничтожили 660 дронов ВСУ. Еще одна массированная атака произошла 24 июля — тогда средства ПВО сбили 571 украинский беспилотник.

В течение ночи пресс-служба Росавиации сообщала, что закрывались аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова и Ульяновска.

Утром 2 августа Росавиация сообщила, что из-за нового налета ВСУ были закрыты на прилет и вылет воздушных судов аэропорты Кирова, Оренбурга, Уфы, Геленджика, Краснодара, Уфы, Перми, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинска и Кургана.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как ВСУ атаковали Самарскую область, что известно о пожаре на Wildberries

Около трех часов ночи губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об атаке беспилотников ВСУ на Самарскую область. В регионе объявили режим «Беспилотная опасность». Позже Федорищев сообщил об атаке на Wildberries.

«Враг средствами БПЛА атаковал склад Wildberries на территории нашего региона. Информация по пострадавшим уточняется. На месте работают оперативные службы», — объявил Федорищев.

Логистический центр Wildberries в Самарской области находился в поселке Новосемейкино к северу от Самары. Площадь складских помещений там, по данным открытых источников, достигала 128 тыс. квадратных метров.

В соцсетях распространились фото и видео с огромным пожаром на складах WB в Новосемейкино. Огромный столб черного дыма хорошо видно из различных точек Самары. Дым тянется на десятки километров.

«Атака по складу Wildberries — это очередной террористический акт нашего врага. Сейчас на месте развернут оперативный штаб. Погибших, к счастью, нет. На данный момент идет ликвидация пожара. К месту стянуты экстренные службы», — объявил Федорищев.

Губернатор обратился к местному населению, призвав жителей обращаться к врачам при появлении признаков отравления продуктами горения.

Компания Wildberries сообщила, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах. СМИ подсчитали, что за последние две недели украинские беспилотники как минимум 18 раз атаковали объекты Wildberries в российских регионах. Повреждения получили 10 из 26 крупнейших логистических центров компании общей площадью свыше миллиона квадратных метров.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько пострадавших после атак ВСУ 2 августа, где были жертвы

Федорищев подчеркнул, что пострадавших после налета БПЛА на Самару не было.

В соседней Саратовской области ВСУ атаковали город Энгельс. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА есть погибшие мирные жители.

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе повреждения получил многоквартирный дом. Погибли два человека», — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Оперштаб Белгородской области сообщил, что за сутки 14 человек пострадали в результате атак ВСУ. Утром противник нанес новый ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району, но пострадавших не было.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Что известно об атаке на Уфу утром 2 августа

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что утром была отражена массированная атака БПЛА на регион. В результате налета есть повреждения гражданских объектов.

«Отразили еще одну массированную атаку беспилотников на предприятия республики. Силами Минобороны, охраны предприятий и мобильных огневых групп БАРС сбиты 25 БПЛА. Пострадавших нет. Один из беспилотников сбили над промзоной Уфы. Начался пожар, приступили к его тушению», — сообщил глава республики в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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