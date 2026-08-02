Перезагрузка грядок в августе: что еще успеет вырасти до осени и как вернуть земле силы после первого урожая

Многие считают, что в августе огородный сезон подходит к концу. На самом деле именно сейчас можно получить второй урожай и одновременно подготовить грядки к следующему году. Пока стоит теплая погода, свободные места не должны пустовать.
Лучше всего в августе сеять культуры с коротким сроком созревания. В первую очередь это редис, дайкон, черная редька, репа, шпинат, листовые салаты, укроп, руккола, кинза и базилик. Благодаря сокращающемуся световому дню многие из них меньше стрелкуются и быстрее наращивают зелень или корнеплоды.
Если позволяет климат, можно посеять пекинскую капусту и пак-чой. До осени они успевают сформировать хороший урожай. Ранние сорта моркови и свеклы тоже дадут небольшие, но очень сочные корнеплоды, которые отлично подходят для свежих салатов и заморозки.
После уборки урожая важно уделить внимание самой почве. Сначала нужно удалить растительные остатки и сорняки, затем разрыхлить землю, внести компост или перегной и хорошо пролить грядки. Это поможет быстрее восстановить запас питательных веществ.
Если повторные посадки не планируются, специалисты советуют не оставлять землю пустой. Лучше засеять ее сидератами — горчицей, фацелией или овсом. Они улучшают структуру почвы, подавляют рост сорняков и помогают сохранить плодородие. Еще один полезный прием — укрыть грядки слоем мульчи из травы или соломы. Она удерживает влагу, защищает землю от перегрева и постепенно превращается в натуральное удобрение.
Август — это не завершение сезона, а возможность собрать еще один урожай и одновременно заложить основу для будущих богатых урожаев.