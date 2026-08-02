Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 12:04

Перезагрузка грядок в августе: что еще успеет вырасти до осени и как вернуть земле силы после первого урожая

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие считают, что в августе огородный сезон подходит к концу. На самом деле именно сейчас можно получить второй урожай и одновременно подготовить грядки к следующему году. Пока стоит теплая погода, свободные места не должны пустовать.

Лучше всего в августе сеять культуры с коротким сроком созревания. В первую очередь это редис, дайкон, черная редька, репа, шпинат, листовые салаты, укроп, руккола, кинза и базилик. Благодаря сокращающемуся световому дню многие из них меньше стрелкуются и быстрее наращивают зелень или корнеплоды.

Если позволяет климат, можно посеять пекинскую капусту и пак-чой. До осени они успевают сформировать хороший урожай. Ранние сорта моркови и свеклы тоже дадут небольшие, но очень сочные корнеплоды, которые отлично подходят для свежих салатов и заморозки.

После уборки урожая важно уделить внимание самой почве. Сначала нужно удалить растительные остатки и сорняки, затем разрыхлить землю, внести компост или перегной и хорошо пролить грядки. Это поможет быстрее восстановить запас питательных веществ.

Если повторные посадки не планируются, специалисты советуют не оставлять землю пустой. Лучше засеять ее сидератами — горчицей, фацелией или овсом. Они улучшают структуру почвы, подавляют рост сорняков и помогают сохранить плодородие. Еще один полезный прием — укрыть грядки слоем мульчи из травы или соломы. Она удерживает влагу, защищает землю от перегрева и постепенно превращается в натуральное удобрение.

Август — это не завершение сезона, а возможность собрать еще один урожай и одновременно заложить основу для будущих богатых урожаев.

Проверено редакцией
Читайте также
Изумительный салат без варки: вкуснота с копченой курицей, фасолью и сухариками
Общество
Изумительный салат без варки: вкуснота с копченой курицей, фасолью и сухариками
Гороскоп на август-2026 для Козерога: 3 шага к деньгам и любви
Семья и жизнь
Гороскоп на август-2026 для Козерога: 3 шага к деньгам и любви
3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь
3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Огурчики с луком по-болгарски: хрустят так, что одной банкой точно не обойтись
Общество
Огурчики с луком по-болгарски: хрустят так, что одной банкой точно не обойтись
Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно
Общество
Вяленые помидоры в духовке: вкусная закуска, которая в магазине стоит дорого — повторяем бюджетно
Life Style
август
еда
продукты питания
полезные советы
урожай
посадки
зелень
корнеплоды
салат
огород
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто число погибших при атаке на Удмуртию
Наступление ВС России на Харьков 2 августа: мощный прорыв в Купянске, бои
Беглов пошутил о якобы существующей борьбе между Москвой и Петербургом
СК взял на контроль дело о гибели двух детей при пожаре в Петербурге
В Москве умер легендарный таджикский футболист
Погибший при взрыве в Москве охранник получит премию имени Кеосаяна
Президент Армении назначил Пашиняна премьером страны
Фигурист Сарновский возобновил тренировки после травмы
Россиянин получил счет на почти 1 млн рублей за спасение его возлюбленной
Появились новые подробности миграционной катастрофы в испанской Сеуте
Собянин назвал жестоким терактом взрыв в ресторане в Москве
Широков выставил на продажу шикарный особняк после завершения карьеры
Киев лишили выхода к морю и моста в Затоке? Удары по Украине 2 августа
Названо количество жертв аномальной жары в Южной Корее
Правящая партия Армении снова выдвинула Пашиняна на пост премьера
Один из крупнейших городов ДНР оказался полностью обесточен
На Украине зафиксирован пятилетний рекорд по числу заявлений в вузы
Ученые раскрыли правду об открытии нового минерала дороже золота
Второй мост обрушился за сутки в Приморье
Фанатов «Зенита» призвали не обижаться на прозвище «бомжи»
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.