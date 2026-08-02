Баклажаны «Грибки» на зиму: чеснок, маринад и ничего лишнего — классная закатка в зимние запасы

Баклажаны «Грибки» на зиму: чеснок, маринад и ничего лишнего — классная закатка в зимние запасы

Каждый год обязательно закрываю несколько банок таких баклажанов. После маринования они становятся плотными, упругими и по вкусу действительно напоминают грибочки. Рецепт очень простой: минимум ингредиентов, немного чеснока и ароматный маринад.

Зимой такая закуска отлично подходит к картофелю, мясу или просто с ломтиком свежего хлеба.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 3 кг, растительное масло — 300 мл, соль — 300 г, чеснок — 90 г. Для маринада: вода — 3 л, уксус 9% — 120 мл.

Баклажаны нарежьте крупными кубиками, пересыпьте солью и хорошо перемешайте. Оставьте на 1 час, чтобы ушла лишняя горечь. Затем тщательно промойте под холодной водой и слегка отожмите. В большой кастрюле доведите до кипения воду с уксусом, опустите баклажаны и варите 7–10 минут после повторного закипания.

Откиньте их на дуршлаг и дайте полностью стечь жидкости. Пока баклажаны горячие, добавьте растительное масло и мелко нарезанный чеснок, аккуратно перемешайте. Разложите по заранее простерилизованным банкам, сразу герметично закатайте, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Больше всего мне нравятся эти баклажаны спустя месяц после приготовления — за это время они хорошо пропитываются чесноком и маринадом, а вкус становится еще насыщеннее. Перед подачей иногда добавляю тонкие полукольца лука и немного ароматного масла — получается отличная закуска, которая первой исчезает со стола.