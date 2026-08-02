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02 августа 2026 в 08:40

Баклажаны «Пармиджано»: любимое итальянское блюдо — без мяса, но сытно и вкусно

Фото: D-NEWS.ru
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В Италии баклажаны нередко становятся главным блюдом на столе, и для этого не нужны ни мясо, ни сложные ингредиенты. Достаточно приготовить знаменитое «Пармиджано» — сочные ломтики баклажанов, запеченные с томатным соусом, ароматным базиликом и щедрым слоем пармезана.

Получается настолько вкусно, что одной порцией редко удается ограничиться, а блюдо одинаково хорошо и горячим, и полностью остывшим.

Для приготовления понадобится: баклажаны — 4 средних, пармезан — 130 г, томаты в собственном соку — 250 г, оливковое масло — 30 мл, чеснок — 4 зубчика, свежий базилик — 1 пучок, соль и черный перец — по вкусу.

Баклажаны нарежьте вдоль или кружочками толщиной 8–10 мм, посолите с двух сторон и оставьте на 1 час, затем обсушите бумажными полотенцами. Для соуса обжарьте на оливковом масле измельченный чеснок до легкого золотистого цвета, добавьте томаты в собственном соку и потушите 3–4 минуты.

Баклажаны обжарьте по 1–2 минуты с каждой стороны и переложите на бумажные полотенца. В форму выкладывайте слоями томатный соус, баклажаны, листья базилика и тертый пармезан, повторяя слои до окончания ингредиентов. Верх щедро посыпьте сыром и запекайте при 180 °C около 30 минут. Перед подачей дайте блюду немного остыть и украсьте свежим базиликом.

Личный опыт

Мне больше всего нравится подавать «Пармиджано» спустя 15–20 минут после духовки. За это время слои становятся плотнее, сыр окончательно соединяется с томатным соусом, а вкус получается еще более насыщенным. Именно поэтому в Италии это блюдо часто едят не только горячим, но и холодным на следующий день.

Проверено редакцией
Европа
рецепты
баклажаны
пармезан
томаты
оливковое масло
базилик
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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