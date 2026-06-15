Беру филе индейки, листья салата и пармезан: легкий ужин как в ресторане готов за 20 минут

Беру филе индейки, листья салата и пармезан: легкий ужин как в ресторане готов за 20 минут

Когда хочется чего-то сытного, но без тяжести, готовлю этот теплый салат. Хрустящее филе в золотистой панировке отлично сочетается со свежими овощами, перепелиными яйцами и пармезаном. Получается блюдо, которое вполне может заменить полноценный ужин.

Особенно удобно, что мясо можно приготовить без капли масла в аэрогриле или духовке. В результате получается сочная индейка с аппетитной корочкой и большая порция свежего салата.

Для приготовления вам понадобится: филе индейки или курицы — 500 г, яйцо куриное — 1 шт., панировочные сухари — 80 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., салат айсберг — 1 небольшой кочан, помидоры черри — 250 г, перепелиные яйца — 10 шт., пармезан — 50 г, соус «Цезарь» или сырный соус — 3–4 ст. л., прованские травы — по желанию.

Филе слегка отбейте, посолите, поперчите и посыпьте паприкой.

Яйцо взбейте вилкой. Каждый кусочек мяса сначала обмакните в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях.

Выложите на противень с пергаментом или в корзину аэрогриля. Готовьте при 200 градусах 8–10 минут до золотистой корочки. Важно не передержать мясо, чтобы оно осталось сочным.

Перепелиные яйца отварите и разрежьте пополам. Айсберг нарвите крупными кусочками, черри разрежьте пополам.

В большой миске смешайте салат, помидоры, яйца и соус. По желанию добавьте немного прованских трав.

Переложите салат на блюдо, сверху нарежьте горячее филе полосками и щедро посыпьте тертым пармезаном.

Подавайте сразу, пока мясо остается теплым, а овощи свежими и хрустящими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за удачное сочетание хрустящей корочки и свежих овощей. Особенно вкусно получается с индейкой — она остается сочной даже после запекания. А если использовать свеженатертый пармезан, вкус становится заметно ярче и больше напоминает блюда из хороших ресторанов.