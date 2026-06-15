Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 09:30

Беру филе индейки, листья салата и пармезан: легкий ужин как в ресторане готов за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда хочется чего-то сытного, но без тяжести, готовлю этот теплый салат. Хрустящее филе в золотистой панировке отлично сочетается со свежими овощами, перепелиными яйцами и пармезаном. Получается блюдо, которое вполне может заменить полноценный ужин.

Особенно удобно, что мясо можно приготовить без капли масла в аэрогриле или духовке. В результате получается сочная индейка с аппетитной корочкой и большая порция свежего салата.

Для приготовления вам понадобится: филе индейки или курицы — 500 г, яйцо куриное — 1 шт., панировочные сухари — 80 г, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., салат айсберг — 1 небольшой кочан, помидоры черри — 250 г, перепелиные яйца — 10 шт., пармезан — 50 г, соус «Цезарь» или сырный соус — 3–4 ст. л., прованские травы — по желанию.

Филе слегка отбейте, посолите, поперчите и посыпьте паприкой.

Яйцо взбейте вилкой. Каждый кусочек мяса сначала обмакните в яйцо, затем обваляйте в панировочных сухарях.

Выложите на противень с пергаментом или в корзину аэрогриля. Готовьте при 200 градусах 8–10 минут до золотистой корочки. Важно не передержать мясо, чтобы оно осталось сочным.

Перепелиные яйца отварите и разрежьте пополам. Айсберг нарвите крупными кусочками, черри разрежьте пополам.

В большой миске смешайте салат, помидоры, яйца и соус. По желанию добавьте немного прованских трав.

Переложите салат на блюдо, сверху нарежьте горячее филе полосками и щедро посыпьте тертым пармезаном.

Подавайте сразу, пока мясо остается теплым, а овощи свежими и хрустящими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за удачное сочетание хрустящей корочки и свежих овощей. Особенно вкусно получается с индейкой — она остается сочной даже после запекания. А если использовать свеженатертый пармезан, вкус становится заметно ярче и больше напоминает блюда из хороших ресторанов.

Проверено редакцией
Читайте также
Разрезаю пакет уголком, вожусь 2 минуты — на ужин подаю польские кабаносы из курицы. Вкуснее котлет и отбивных
Общество
Разрезаю пакет уголком, вожусь 2 минуты — на ужин подаю польские кабаносы из курицы. Вкуснее котлет и отбивных
Индейка, чернослив и сливки — через 30 минут сказочное рагу на столе: идеально к рису или картошке
Общество
Индейка, чернослив и сливки — через 30 минут сказочное рагу на столе: идеально к рису или картошке
Мешаю яйца лопаткой и накрываю лавашем: летний завтрак с зеленым соусом — 10 минут и готово
Общество
Мешаю яйца лопаткой и накрываю лавашем: летний завтрак с зеленым соусом — 10 минут и готово
Холодный кофе летом делаю так: получается вкусно даже с растворимым
Общество
Холодный кофе летом делаю так: получается вкусно даже с растворимым
Холодные закуски из кабачков: 5 вкусных и простых рецептов на каждый день
Семья и жизнь
Холодные закуски из кабачков: 5 вкусных и простых рецептов на каждый день
индейка
рецепт
салат
пармезан
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Какая-то ошибка»: Михалков отказался решать проблемы российского кино
Финэксперт спрогнозировал, как изменится ключевая ставка в ближайшее время
Баня загорелась в поместье беглого украинского олигарха на Рублевке
WSJ: богатейшая женщина Австралии вложила в SpaceX свыше $1 млрд
Жительница Архангельской области избивала четырехлетнюю дочь семь месяцев
Сделка между Ираном и США спровоцировала рост биткоина
«Месячная норма осадков»: москвичам пообещали мокрую и холодную неделю
Пожары охватили тысячи гектаров леса в российских регионах
Раскрыты «безопасные» планы ЦАХАЛ на Ливан, Сирию и сектор Газа
В Мексике нашли мертвой 19-летнюю футболистку
Мигрант притворился работником отеля и изнасиловал трех туристок
ФСБ пресекла хищение акций российских компаний на семь миллиардов рублей
Альпинистка погибла страшной смертью на второй по высоте вершине мира
«Пружина сжата»: жители Константиновки пришли на помощь российским бойцам
Дмитриев обвинил западные СМИ в попытках скрыть правду
«Мы переломили»: комбат о состоянии ВСУ после успехов в Константиновке
«Блокированы»: Пушилин рассказал, что происходит в Константиновке
В Сочи парализовало международный аэропорт
Российские бойцы отучили ВСУ запускать по пять гексакоптеров одновременно
Россиянам рассказали о числе коротких рабочих недель до конца 2026 года
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.