Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку

Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку

Когда хочется приготовить что-то сытное, но без долгой возни у плиты, этот омлет всегда выручает. Достаточно нарезать несколько простых ингредиентов, смешать их с яйцами и поставить форму в духовку. Индейка делает блюдо богатым белком, овощи добавляют сочность, а расплавленный сыр образует аппетитную золотистую корочку.

Такой омлет одинаково хорош и горячим, и остывшим, поэтому его удобно брать с собой на работу или готовить сразу на несколько приемов пищи.

Для приготовления понадобится: 4 яйца, 180 г филе индейки, 150 г кабачка, 100 г сладкого болгарского перца, 100 г помидоров черри, 80 мл молока 2,5%, 40 г сыра с жирностью 20–30%, соль, черный перец, копченая паприка и сушеный чеснок по вкусу.

Филе индейки нарежьте небольшими кубиками и быстро обжарьте на сухой сковороде 5–7 минут или заранее отварите. Кабачок и сладкий перец нарежьте небольшими кубиками, помидоры черри разрежьте на четвертинки.

Яйца взбейте с молоком, добавьте соль и специи. В форму для запекания выложите индейку и овощи, залейте яичной смесью, сверху равномерно распределите натертый сыр и запекайте при 180 градусах около 30–35 минут до румяной корочки и полной готовности.

Личный опыт

Мне нравится готовить такой омлет вечером сразу на два дня. После остывания он остается плотным, легко режется на порционные кусочки и не теряет сочности даже после разогрева. Особенно вкусно получается, если перед подачей посыпать его свежим зеленым луком или укропом.