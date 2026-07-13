Котлеты на ужин без вреда для фигуры: 3 редких рецепта для легкого вечера

Легкие котлеты на ужин — полезное блюдо без тяжести в желудке на всю ночь

Котлеты на ужин без вреда для фигуры: 3 редких рецепта для легкого вечера

Многие хозяйки ищут варианты котлет на ужин, которые не оставят ощущения тяжести в желудке на всю ночь. Такие блюда особенно ценны в повседневном меню: они сочетают белок, овощи и легкие добавки, сохраняя сочность и аромат. В этом материале собраны три оригинальных рецепта котлет на ужин с редкими способами приготовления или необычными компонентами — от паровой обработки с семенами до запекания с пряностями. Каждое блюдо готовится просто, из доступных продуктов и радует легкостью.

Котлеты из индейки с цветной капустой и семенами чиа на пару

Понадобятся филе индейки (500 г), цветная капуста (300 г, отварная), семена чиа (3 ст. л., замоченные в 6 ст. л. воды на 15 минут), лук репчатый (1 шт.), чеснок (2 зубчика), овсяные хлопья (4 ст. л.), соль, перец и щепотка мускатного ореха. Способ приготовления: пропустите индейку, капусту, лук и чеснок через мясорубку или блендер до однородного фарша. Добавьте разбухшие семена чиа, овсянку и специи, тщательно вымесите. Сформируйте котлеты и готовьте на пару 25–30 минут. Семена чиа дают необычную вязкость и дополнительную клетчатку без яиц.

На 100 г: примерно 105 ккал, БЖУ — 18 г белков, 3 г жиров, 4 г углеводов.

Полезные свойства: индейка богата легкоусвояемым белком для мышц, цветная капуста и чиа поддерживают пищеварение благодаря клетчатке.

Вредные (в умеренных количествах): возможна индивидуальная непереносимость чиа, а избыток белка может нагрузить почки при проблемах с ними.

Рыбные котлеты из трески с киноа и свежим имбирем в духовке

Понадобятся филе трески (400 г), отварное киноа (150 г), имбирь свежий (20 г, тертый), морковь (1 шт.), яйцо (1 шт.), зелень укропа (пучок), соль, перец и куркума (0,5 ч. л.). Способ приготовления: измельчите треску с морковью и имбирем в фарш, смешайте с киноа, яйцом, укропом и специями. Сформируйте котлеты, выложите на пергамент и запекайте при 180 градусах 20–25 минут, перевернув один раз. Имбирь придает редкий пикантный оттенок и помогает пищеварению.

На 100 г: примерно 95 ккал, БЖУ — 16 г белков, 2 г жиров, 5 г углеводов.

Полезные свойства: треска — источник йода и омега-3 для щитовидки и сердца, киноа добавляет полноценный растительный белок и магний.

Вредные (минимально): аллергия на рыбу у чувствительных людей или избыток йода при гипертиреозе.

Котлеты на ужин без вреда для фигуры: 3 редких рецепта для легкого вечера Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Овощные котлеты из кабачков с нутом и куркумой на сковороде с минимумом масла

Понадобятся кабачки (400 г), вареный нут (250 г), куркума (1 ч. л.), лук (1 шт.), чеснок (3 зубчика), овсяная мука (50 г), кинза свежая (пучок), соль и щепотка кайенского перца. Способ приготовления: натрите кабачки, отожмите сок, измельчите нут с луком и чесноком в блендере. Смешайте все с мукой, куркумой, кинзой и специями. Обжарьте котлеты на антипригарной сковороде с 1 ч. л. масла по 4 минуты с каждой стороны. Куркума усиливает антиоксидантный эффект и дает золотистый цвет.

На 100 г: примерно 85 ккал, БЖУ — 5 г белков, 2 г жиров, 12 г углеводов.

Полезные свойства: нут и кабачки богаты клетчаткой для микрофлоры кишечника, куркума обладает противовоспалительным действием.

Вредные (в малых дозах): нут может вызвать вздутие у людей с чувствительным ЖКТ, избыток куркумы — разжижение крови.

Такие котлеты на ужин становятся настоящим спасением для семьи — легкое блюдо радует вкусом и не нарушает ночной отдых. Экспериментируйте с пряностями и овощами, чтобы разнообразить меню. Приятного аппетита и легких вечеров!

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