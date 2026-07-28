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28 июля 2026 в 10:30

3 сочных рецепта: как вкусно запечь рыбу в аэрогриле

3 сочных рецепта: как вкусно запечь рыбу в аэрогриле 3 сочных рецепта: как вкусно запечь рыбу в аэрогриле Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Приготовление рыбы зачастую пугает хозяек специфическим запахом, распространяющимся по всей квартире, и риском пересушить деликатное филе. Однако современная техника решает эти проблемы элегантно и просто. Аэрогриль стал настоящим спасением на кухне, позволяя получать идеальный результат за минимальное время. Горячий воздух равномерно обволакивает каждый кусочек, создавая аппетитную корочку снаружи и сохраняя невероятную сочность внутри. Полезные советы для начала: всегда насухо промакивайте рыбу бумажными полотенцами перед приготовлением, лишняя влага мешает корочке, и слегка смазывайте решетку маслом, чтобы филе не прилипло.

Ароматная горбуша с лимоном и прованскими травами

Красная рыба с лимоном и прованскими травами — это классика, которая никогда не подведет. Такое блюдо выглядит по-праздничному, но готовится элементарно. Для двух порций возьмите 400 г филе горбуши или форели, крупный лимон, 30 мл оливкового масла, 2 зубчика чеснока, 5 г сухих прованских трав, соль и черный молотый перец по вкусу.

Филе промойте и тщательно обсушите. В небольшой пиале соедините масло, пропущенный через пресс чеснок, соль, перец и измельченные травы. Натрите рыбу получившейся ароматной смесью и оставьте мариноваться на 15 минут. Лимон нарежьте тонкими кружочками. Выложите рыбу в корзину аэрогриля, сверху разложите ломтики лимона. Готовьте при температуре 190 градусов около 15 минут.

Как приготовить рыбу в аэрогриле: 3 лучших способа Как приготовить рыбу в аэрогриле: 3 лучших способа Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

  • Калорийность на 100 г — примерно 145 ккал.

  • Совет: главный секрет заключается в том, чтобы не перекрывать поток воздуха кусочками лимона, укладывайте их слегка в стороне от зон обдува.

Нежная треска под золотистой сырной шапкой

Белая рыба часто кажется пресной, но сырная шапочка полностью меняет восприятие, делая ее невероятно нежной и сытной. Этот вариант обожают даже те, кто равнодушен к морепродуктам. Вам понадобится 500 г филе трески или минтая, 100 г твердого сыра, 80 г жирной сметаны, яичный желток, 10 г горчицы, соль и паприка по вкусу.

Сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте сметану, желток, горчицу, половину тертого сыра, соль и щепотку паприки. Филе нарежьте на порционные куски, посолите и выложите в форму, подходящую для вашего аэрогриля. Сверху щедро покройте рыбу приготовленным соусом и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут до образования румяной корочки.

  • В 100 г блюда содержится около 160 ккал.

  • Совет: чтобы сыр не подгорел, а рыба успела пропечься, накройте форму фольгой в первые 10 минут готовки, а затем снимите ее для образования золотистой корочки.

Узнайте, как приготовить идеальную рыбу в аэрогриле Узнайте, как приготовить идеальную рыбу в аэрогриле Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Сочная скумбрия с овощами в одной посуде

Скумбрия с овощами — полноценный обед или ужин на одного человека, готовящийся в одной посуде. Сочетание сочной жирной рыбы и сладковатых овощей поражает своим гармоничным вкусом. Возьмите целую скумбрию (около 400 г), 0,5 цукини, сладкий болгарский перец, крупную луковицу, 30 мл соевого соуса и 15 мл подсолнечного масла.

Рыбу разделайте, удалите внутренности, отрежьте голову и хвост. Натрите тушку соевым соусом снаружи и внутри. Цукини и перец нарежьте крупными брусочками, лук — толстыми кольцами. Овощи перемешайте с маслом и выложите на дно корзины, а сверху поместите подготовленную скумбрию. Готовьте при 200 градусах примерно 25 минут, перевернув рыбу один раз в процессе.

  • Калорийность на 100 г — 120 ккал.

  • Совет: нарезайте овощи одинаковыми крупными кусками, так они не превратятся в кашу и отлично пропекутся за то время, пока готовится тушка рыбы.

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Оксана Головина
О. Головина
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