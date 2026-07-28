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28 июля 2026 в 11:26

Раскрыто, кому из россиян положено до 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Аналитик Тумин: родителям с тремя детьми положено до 450 тыс. рублей на ипотеку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Родители, у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года уже родился или появится третий и последующий ребенок, могут рассчитывать на выплату до 450 тыс. рублей для погашения ипотеки, рассказал в беседе с RT член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин. При этом и заявитель (мать или отец), и все дети должны быть гражданами России.

Обязательное условие — статус заемщика по действующему ипотечному кредиту, а сам кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года. Если ипотека была оформлена еще до рождения третьего ребенка, право на выплату сохраняется — субсидия просто уменьшит текущий остаток долга. Право распространяется и на семьи, усыновившие третьего и последующих детей, — уточнил Тумин.

Он добавил, что использовать выплату можно только один раз и только в отношении одного ипотечного кредита — это правило действует независимо от рождения последующих детей. Повторное получение субсидии на другого ребенка или другой кредит невозможны. Кроме того, кредит должен иметь исключительно жилищное назначение: при потребительском характере займа в выплате будет отказано.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Мария Дробот заявила, что многодетные семьи должны получать беспроцентную рассрочку на покупку первого жилья. По ее словам, также необходимо ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.

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кредиты
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