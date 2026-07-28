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28 июля 2026 в 11:32

Садовод назвала культуры, которые можно сеять на участке в начале августа

Садовод Самойлова: в августе сеют редьку, редис и зелень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В первых числах августа на участке можно посеять дайкон, рассказала в беседе с NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Эксперт посоветовала сорт «миноваси» — у него вырастают самые большие корнеплоды. Также в начале августа можно сеять круглую черную редьку и другие виды этого корнеплода, указала специалист.

Есть редька красная, появился красный и фиолетовый дайкон. Он чуть меньшего размера, чем «миноваси», но также очень деликатный на вкус, без жжения и горечи. Есть редька белая с красной середкой. В нарезке гости мои принимают ее за колбасу, особенно издалека, — сказала Самойлова.

Также она посоветовала посеять зеленую маргеланскую редьку. Садовод рассказала, что это ценный по витаминам и вкусовым характеристикам овощ, который недешево стоит в магазине.

До 10 августа, по словам эксперта, можно сеять редис. Она посоветовала выбирать осенний, длинный редис, например сортов «красный великан» и «ледяная сосулька». Самойлова уточнила, что они созревают около двух месяцев, крупнее, чем обычный редис, и отлично хранятся. Также в августе сеют укроп, руколу, шпинат, листовой салат и петрушку, рассказала эксперт.

Ранее агроном Леонид Суровцев рассказал журналистам, что отвлекать птиц от урожая рекомендуется с помощью кормушек и поилок — это лучший и наиболее гуманный метод. По его словам, категорически нельзя использовать ядохимикаты, петарды, ракетницы, силки и ловушки, которые могут серьезно навредить животным.

Общество
советы огородникам
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редис
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