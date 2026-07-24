ЦБ внезапно снизил ключевую ставку до 14%: что с ипотекой, рублем и ценами

Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку до 14% годовых. Это уже 10-е смягчение подряд, но рынок ждал иного — инфляция все еще выше цели. Почему регулятор пошел на этот шаг и как он скажется на вкладах россиян, ставках по ипотеке, рублевых сбережениях и ценах — в материале NEWS.ru.

Что решил ЦБ и почему это важно

Центробанк неожиданно для многих пошел на очередное смягчение денежно-кредитной политики. На заседании 24 июля совет директоров опустил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 14% годовых. Рынок все равно воспринял шаг как сюрприз (многие аналитики ожидали, что ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне): инфляционные ожидания остаются высокими, а летний рост цен частично списывают на разовые факторы.

В официальном заявлении регулятора отмечается, что экономика во втором квартале росла умеренно, а кредитование в июне замедлилось. Предприятия стали более сдержанно оценивать будущий спрос. При этом устойчивая инфляция (без учета волатильных компонентов) держится в диапазоне 4–5% в годовом выражении — то есть формально выше цели, но ЦБ считает, что давление ослабевает.

По сути, это сигнал: жесткая денежно-кредитная политика постепенно уходит в прошлое, но до «дешевых» денег еще далеко, считает ведущий аналитик «АМаркетс» Игорь Расторгуев. Ставка остается двузначной, а значит, кредиты по-прежнему дороги, а вклады — относительно выгодны, пояснил собеседник NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как снижение отразится на кредитах и ипотеке

По мнению Расторгуева, один шаг на четверть процента не дает мгновенного эффекта. Банки пересматривают свои линейки с задержкой в несколько недель, и рыночные ставки по-прежнему заградительные для большинства заемщиков.

Что сегодня происходит с ипотекой? На 1 июля средняя ставка по рыночным программам на новостройки составляла 18,73%, напомнил в беседе с NEWS.ru директор по маркетингу October Group Евгений Межевикин. Если ЦБ продолжит смягчение во второй половине года, то ипотека может постепенно подешеветь до 16–17,5% к осени. Это поддержит платежеспособность и может подстегнуть выдачу кредитов на 6–11%. Но по-настоящему комфортный уровень в 10–12% по рыночной ипотеке возможен лишь при ключевой ставке 7–8%, а такого, по оценкам экспертов, не стоит ждать раньше 2028 года.

Главный совет: решение о покупке жилья стоит принимать не по факту снижения ключевой ставки, а по итоговым условиям конкретного банка. Кроме того, есть риск, что выгоду «съедят» рост цен на квартиры или ужесточение требований к заемщикам, допускает Расторгуев. Зато сейчас хороший момент, чтобы рассмотреть рефинансирование ранее взятых дорогих кредитов, полагают эксперты.

Что будет со вкладами и сбережениями

Для вкладчиков снижение ставки — красный сигнал действовать быстрее, считает управляющий партнер Main Division, член генсовета «Деловой России» Андрей Глушкин. Доходность депозитов начнет снижаться, и первыми исчезнут самые высокие ставки по длинным вкладам — банкам невыгодно фиксировать дорогую доходность на годы вперед при движении ставки вниз.

Что делать? Эксперт рекомендует не откладывать открытие вклада: каждую неделю условия могут становиться менее привлекательными. «Разумная стратегия — разбить сумму между несколькими депозитами разной срочности (так называемая лестница вкладов): часть зафиксировать на длинный срок по текущей высокой ставке, часть оставить на коротких вкладах или накопительных счетах для гибкости», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Тем, кто готов к небольшому риску, стоит присмотреться к облигациям федерального займа (ОФЗ). Их доходность сейчас выше депозитной, а при дальнейшем снижении ключевой ставки цена таких бумаг может подрасти, что даст дополнительный доход.

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Как изменятся курс рубля и цены

Смягчение монетарной политики традиционно создает умеренное давление на национальную валюту, но здесь многое зависит от внешних факторов — цен на нефть, объемов продажи валютной выручки экспортерами и геополитики. Рубль может как ослабнуть, так и укрепиться, если эти факторы сложатся благоприятно.

Что касается цен в магазинах, то, как считает заместитель руководителя Высшей школы экономики РЭУ им. Плеханова Юлия Коваленко, резкого скачка не будет. Базовые цены останутся на прежнем уровне, возможны лишь сезонные снижения на отдельные товары и привычные распродажи. Инфляционные ожидания населения пока высоки, но разовые факторы летом (например, подорожание плодоовощной продукции) уже учтены.

Каковы прогнозы — когда ставка станет еще ниже?

Согласно базовому сценарию ЦБ, средняя ставка за 2026 год должна составить около 14,5% — это с учетом уже состоявшихся снижений. Заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара Евгений Горюнов полагает, что к концу года ключевую ставку могут опустить до 12,5–13% (при отсутствии серьезных шоков). «Нижняя граница вероятного диапазона — 12%, но более реалистичным выглядит уровень 12,5–13%», — сказал эксперт NEWS.ru.

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Это значит, что смягчение продолжится, но плавно и осторожно. Для заемщиков это повод следить за рыночными предложениями, для вкладчиков — не зевать и фиксировать доходность, а для покупателей — не ждать резкого обвала цен.

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