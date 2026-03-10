Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 17:18

В ЦБ ответили на критику, что высокая ставка тормозит рост экономики

Представитель ЦБ Марданов: дорогие кредиты не мешают экономике расти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Несмотря на высокие ставки, российская экономика продолжает расти, хотя и сбавляет темпы после периода перегрева, заявил в интервью NEWS.ru начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. Он привел статистику, доказывающую, что жесткая денежно-кредитная политика не убивает рост, а балансирует спрос и предложение.

Экономика продолжает расти, но спускается с точки перегрева к устойчивой траектории, где спрос растет соразмерно предложению, а инфляция низкая. Говорить, что экономика слишком сильно охлаждена, можно, только если растет безработица, падают реальные зарплаты. Этого нет, — сказал Марданов.

Представитель ЦБ отметил, что в 2025 году ВВП вырос на 1%. При этом прогноз на 2026 год составляет 0,5–1,5%.

Давайте посмотрим цифры. Напомню, что средняя ключевая ставка в 2022-м была 10,6%, ВВП упал на 1,4%. В 2023-м ставка была приблизительно такой же — около 10%, рост был 4,1%. В 2024-м средняя ставка была уже 17,5%, рост был 4,3%, — подчеркнул Марданов.

По его словам, это опровергает прямую связь между уровнем ставки и падением экономики. Ключевым фактором остается не цена денег, а физические возможности производства и рынок труда и технологии, добавил представитель ЦБ.

Ранее директор Центра стратегических разработок Павел Смелов заявил, что рекордно долгий период жесткой денежно-кредитной политики в России привел к тому, что высокая ключевая ставка перестала выполнять функцию ограничителя спроса и превратилась в драйвер инфляции издержек. По его словам, дорогие кредиты больше не охлаждают перегретый спрос, а закладываются производителями в стоимость товаров.

