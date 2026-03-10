Стало известно число пострадавших в результате прилета по Брянску Mash: число пострадавших при ударе ВСУ по Брянску возросло до 12 человек

Telegram-канал Mash сообщает, что в результате удара Вооруженных сил Украины по Брянску пострадали 12 человек. Как пишут авторы, атака была совершена с применением ракет Storm Shadow, целью стали объекты гражданской инфраструктуры города. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

Согласно сведениям канала, один из снарядов попал в завод, который занимается производством микросхем для мобильных устройств. Авторы канала пишут, что удар пришелся на время пересменки, когда сотрудники предприятия как раз собирались уходить домой.

Mash уточняет, что всех пострадавших оперативно доставили в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. Канал пишет, что над городом после атаки поднялся густой дым, ситуацию контролируют экстренные службы.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник сообщил, что жертвами атак ВСУ на регионы России в период с 2 по 8 марта стали 30 мирных жителей. Всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам более 3,5 тыс. боеприпасов, уточнил он.