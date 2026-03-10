Два человека погибли в результате атаки ВСУ на российский регион

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотником гражданский автомобиль и мотоцикл в Пологовском муниципальном округе, в результате чего погибли водитель и мотоциклист, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий Telegram-канале. На территории округа сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака с применением БПЛА.

Водитель автомобиля погиб. Кроме того, был атакован еще один мирный житель: мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, получил смертельные ранения. В настоящий момент на территории Пологовского муниципального округа сохраняется крайне напряженная обстановка, продолжается массированная атака с применением БПЛА, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские войска нанесли ракетный удар по городу Брянску, в результате которого среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Глава региона назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и заявил, что власти принимают меры по ликвидации последствий.

Кроме того, он заявил об ударе украинских дронов по Суземскому району, где были повреждены три автомобиля и автоцистерна. По словам главы региона, пострадавших нет, на месте работали оперативные службы.