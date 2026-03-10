Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 18:09

Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном

Военэксперт Кнутов: помощь Зеленского в борьбе с Ираном оставит Украину без ПВО

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Предложение президента Украины Владимира Зеленского отправить операторов дронов на Ближний Восток для защиты американских баз и арабских стран от иранских беспилотников в случае реализации может оставить ВСУ без систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев пытается разыграть карту «спасителя», однако выполнение инициативы требует колоссальных ресурсов, которые критически нужны украинской армии.

Зеленский решил сыграть такого маленького героя, изобразить из себя спасителя арабских стран. Он заявил, что готов отправить дроноводов вместе с БПЛА [на Ближний Восток], которые способны поражать дроны Shahed и прикрыть военные базы [США]. Против этих беспилотников используют истребители F-16 и дорогие ракеты воздух — воздух. С земли такие БПЛА поражают теми же Patriot PAC-2. Одна такая ракета стоит около $1 млн (79 млн рублей). Предложение Зеленского заинтересовало ряд монархий, но для этого на Ближний Восток надо отправить тысячи дроноводов. А это означает, что небо над Украиной будет открыто если не полностью, то в значительной степени. Это ударит по ПВО самого киевского режима, — пояснил Кнутов.

Он выразил мнение, что Зеленский преследует цель «понравиться» главе Белого дома Дональду Трампу. По словам военэксперта, только так президент Украины сможет добиться дополнительного финансирования на ведение боевых действий против РФ.

Зеленский, конечно, может принять решение отправить дроноводов на Ближний Восток, ему плевать на украинцев и на то, что будут разрушаться какие-то объекты. Ему главное понравиться Трампу, западным спонсорам и арабским монархиям, чтобы потом они выделяли деньги, — резюмировал Кнутов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что слова Зеленского о якобы помощи 11 странам — соседям Ирана в ближневосточном конфликте являются частью пиар-кампании. По его мнению, президент Украины, говоря о подобных запросах, пытается привлечь к себе внимание.

ВСУ
Украина
Ближний Восток
БПЛА
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, сможет ли Зеленский обменять БПЛА на ракеты Patriot
Легендарные советские композиторы вместе сыграли «Песню про зайцев»
Швейцария нанесла «удар» по Ирану
В Госдуме предложили отправлять призывников в армию даже во время суда
Путин поздравил актера Владимира Гостюхина с 80-летним юбилеем
«Еще один удар — и я труп»: жена Алибасова-младшего о ссорах с мужем
Стало известно, чем обернется для Карлсона критика США после атак на Иран
«Мама, получилось»: что известно о чемпионке Паралимпиады Ворончихиной
ЦБ запустил механизм реабилитации для случайных дропперов
Стало известно, как пострадала Африка из-за войны на Ближнем Востоке
Путин поздравил российских спортсменок с золотом на Паралимпиаде
Нейросеть рассказала, что могло случиться с Усольцевыми
В ООН сделали громкое заявление об атаке США и Израиля на Иран
Связь с Эпштейном, подозрение в убийстве: поиски Усольцевых 10 марта
Военкомы мобилизовали сотрудника пиццерии прямо на рабочем месте
Адвокат раскрыл, как рак Лерчек повлияет на суд над ней
Дмитриев заметил необычную деталь в поведении фон дер Ляйен
Волонтеры раскрыли, кто занимается поиском пропавших в Звенигороде детей
Глыба льда превратила в груду металла BMW за 20 млн рублей
Нетаньяху сделал громкое заявление о статусе Израиля после атаки на Иран
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер
Общество

Картофельные лепешки с чесноком и укропом — вот что заменило мне надоевшие драники: готовлю целую гору, съедаем за вечер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.