Военэксперт ответил, чем грозит ВСУ помощь Зеленского в борьбе с Ираном Военэксперт Кнутов: помощь Зеленского в борьбе с Ираном оставит Украину без ПВО

Предложение президента Украины Владимира Зеленского отправить операторов дронов на Ближний Восток для защиты американских баз и арабских стран от иранских беспилотников в случае реализации может оставить ВСУ без систем противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев пытается разыграть карту «спасителя», однако выполнение инициативы требует колоссальных ресурсов, которые критически нужны украинской армии.

Зеленский решил сыграть такого маленького героя, изобразить из себя спасителя арабских стран. Он заявил, что готов отправить дроноводов вместе с БПЛА [на Ближний Восток], которые способны поражать дроны Shahed и прикрыть военные базы [США]. Против этих беспилотников используют истребители F-16 и дорогие ракеты воздух — воздух. С земли такие БПЛА поражают теми же Patriot PAC-2. Одна такая ракета стоит около $1 млн (79 млн рублей). Предложение Зеленского заинтересовало ряд монархий, но для этого на Ближний Восток надо отправить тысячи дроноводов. А это означает, что небо над Украиной будет открыто если не полностью, то в значительной степени. Это ударит по ПВО самого киевского режима, — пояснил Кнутов.

Он выразил мнение, что Зеленский преследует цель «понравиться» главе Белого дома Дональду Трампу. По словам военэксперта, только так президент Украины сможет добиться дополнительного финансирования на ведение боевых действий против РФ.

Зеленский, конечно, может принять решение отправить дроноводов на Ближний Восток, ему плевать на украинцев и на то, что будут разрушаться какие-то объекты. Ему главное понравиться Трампу, западным спонсорам и арабским монархиям, чтобы потом они выделяли деньги, — резюмировал Кнутов.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков заявил, что слова Зеленского о якобы помощи 11 странам — соседям Ирана в ближневосточном конфликте являются частью пиар-кампании. По его мнению, президент Украины, говоря о подобных запросах, пытается привлечь к себе внимание.