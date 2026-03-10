Крушение Су-27 и внезапная операция в Одессе: новости СВО на вечер 10 марта

Крушение Су-27 и внезапная операция в Одессе: новости СВО на вечер 10 марта

Армия России ударила по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, а также начала подготовку к новой масштабной операции, а Украина потеряла один из своих главных истребителей. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 10 марта, читайте в материале NEWS.ru.

Россия готовит масштабную операцию

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вооруженные силы России снизили интенсивность наступления в зоне специальной операции. Как полагает эксперт, это связано с весенней оттепелью.

Военный эксперт и доктор социологических наук Александр Артамонов предположил, что Вооруженные силы России, вероятно, готовятся к освобождению прибрежных территорий вплоть до Одессы. Однако, по его словам, на данный момент операцию нельзя провести из-за таяния снега.

Артамонов подчеркнул, что в настоящее время Россия имеет ограниченный доступ к Черному морю, где только небольшая часть акватории относительно безопасна для судоходства. По словам эксперта, все остальные зоны контролируются НАТО, начиная от Украины и Болгарии и заканчивая Грузией.

В ДНР развернулись ожесточенные бои

Как рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, российские войска ведут ожесточенные бои на Красноармейско-Добропольском направлении. По его словам, столкновения продолжаются на подступах к Белицкому и Новому Донбассу. Штурмовики также активно продвигаются к Золотому Колодезю.

Кроме того, по данным Министерства обороны России, связисты группировки войск «Восток» организовали устойчивую связь между штурмовыми подразделениями, что позволило скоординировать их действия на передовой. Военнослужащие 29-й гвардейской общевойсковой армии выдвинулись для освобождения территории в своей зоне ответственности, используя для внезапности мотоциклы и пеший ход.

Параллельно с выдвижением штурмовых групп на позиции отправились связисты, перед которыми стояла задача наладить устойчивое взаимодействие между подразделениями на переднем крае. Для этого военнослужащие развернули комплексы спутниковой связи отечественного производства, обеспечив передачу данных в режиме реального времени.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские «Молнии» стерли врага в пыль

Министерство обороны сообщило, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по пунктам временной дислокации врага и иностранных наемников в 144 районах. Удары выполнялись авиацией, ракетными войсками, артиллерией и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Операторы беспилотников Южной группировки войск также уничтожили огневую точку, транспорт и миномет украинской армии на Константиновском направлении. Для нанесения ударов применялись современные FPV-дроны самолетного типа «Молния-2».

Помимо этого, расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации противника. Позицию обнаружила воздушная разведка.

На месте фиксировалось скопление техники, вооружения и боеприпасов. После получения координат расчет выдвинулся в район задачи, развернул боевую машину и нанес удар 300-мм реактивными снарядами.

Украина потеряла еще один Су-27

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу противника и пункту управления украинскими дронами в зоне специальной операции. Атаку осуществили с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции.

После операции экипаж вернулся на аэродром. Опубликованные кадры в том числе показывают работу бомбардировщика изнутри. На видео также можно заметить Су-34 в воздухе.

Кроме того, Воздушно-космические силы России уничтожили украинский истребитель Су-27. Как уточнили в Министерстве обороны, с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 671 украинский самолет.

Читайте также:

Измотать тылы: РФ срывает контрнаступление ВСУ. Удары по Украине 10 марта

ВС России «минусанули» украинский Су-27 вместе с комбригом: что известно?

Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска