ВКС России испепелили один из главных истребителей ВСУ

Воздушно-космические силы РФ уничтожили истребитель Су-27 ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 671 украинский самолет, пишет РИА Новости.

Воздушно-космическими силами России сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины, — сказано в сообщении.

Также с начала СВО российские силы вывели из строя 56 352 единицы военной автомобильной техники, 33 760 артиллерийских орудий и минометов, а также 1685 боевых машин РСЗО. Уничтожены 28 143 танка и других бронемашин, 651 зенитно-ракетный комплекс, 284 вертолета и 121 335 беспилотников ВСУ.

Ранее расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки «Запад» уничтожил замаскированный пункт временной дислокации ВСУ. Позицию противника обнаружила воздушная разведка. По данным военных, на месте фиксировалось скопление техники, вооружения и боеприпасов.

До этого начальник расчета БПЛА с позывным Моряк из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» за неделю ликвидировал 13 беспилотников ВСУ. Бои велись над Херсонской областью. Военный рассказал, что для перехвата применялся дрон «Бумеранг-8».