Начальник расчета БПЛА с позывным Моряк из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» за неделю уничтожил 13 беспилотников ВСУ, передает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Бои велись над Херсонской областью. Военный рассказал, что для перехвата применялся дрон «Бумеранг-8».

По словам бойца, этот аппарат позволяет эффективно поражать цели в воздухе и выдерживает таранные столкновения. Он также объяснил, что к беспилотнику можно прикрепить боеприпас.

Качественный, позволяет настроить видеопередатчик, благодаря чему можно увеличивать и уменьшать изображение в полете, — рассказал Моряк.

Ранее российские военнослужащие захватили большую партию американских крупнокалиберных пулеметов времен Второй мировой войны в боях с украинской армией. Это произошло неподалеку от границы с Белгородской областью. В Минобороны России эту информацию пока не комментировали.

До этого бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ захватили опорный пункт противника в Курской области и трофеи. Как рассказал стрелок бригады с позывным Мартин, во время зачистки лесополосы они продвинулись к блиндажу ВСУ, где обнаружили тела ранее убитых украинских солдат, у которых изъяли трофейные гранаты.