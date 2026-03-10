Зимняя Олимпиада — 2026
Стало известно, какую планету Россия освоит после Луны

Мантуров назвал Венеру приоритетной планетой для освоения после Луны

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россия выберет Венеру в качестве первой цели для освоения в рамках программ изучения космоса после завершения лунных миссий, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью журналу «Разведчик». Решение опирается на исторический опыт страны, которая в 1970 году первой в мире осуществила успешную посадку аппарата на поверхность спутника.

Нашей стране еще в 1970 году удалось первой в мире произвести успешную посадку космического аппарата на другой планете Солнечной системы. И это была именно Венера. Поэтому сначала мы, наверное, будем двигаться в данном направлении. А дальше посмотрим, насколько успешно будут выполняться поставленные задачи, — сказал Мантуров.

Для реализации проекта планируется привлечь молодых инженеров, способных предложить нестандартные технические идеи. Параллельно с подготовкой к межпланетным перелетам специалисты решают задачу энергообеспечения научной лунной станции. Для этих целей на Луну доставят российскую атомную установку малой мощности, технологию которой в дальнейшем адаптируют для нужд космической отрасли.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил о принципиальной позиции России по сохранению космоса свободным от оружия. Он предупредил о плачевных последствиях милитаризации орбиты для всего человечества и напомнил о нормах Договора о космосе 1967 года, которые РФ отстаивает на международных площадках.

