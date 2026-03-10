Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:40

ВСУ ударили по гражданским автомобилям и ранили мирных жителей

В Запорожской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобили

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, в результате был ранен мужчина 1986 года рождения, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. Кроме того, противник обстрелял машину в Васильевском муниципальном округе. Там пострадал мужчина 1995 года рождения.

В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1986 года рождения. А в Васильевском муниципальном округе на автомобильной дороге при обстреле пострадал мужчина 1995 года рождения, доставлявший продукты питания, — говорится в сообщении.

Как уточнил Балицкий, оба пострадавших были госпитализированы. Состояние мужчин оценивается как тяжелое. Жителям региона оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области. По его словам, всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

Запорожская область
Евгений Балицкий
ВСУ
обстрелы
БПЛА
дроны
беспилотники
пострадавшие
раненые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Желающим взять ипотеку сообщили приятную новость
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.