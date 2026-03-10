ВСУ ударили по гражданским автомобилям и ранили мирных жителей В Запорожской области два человека пострадали при атаке ВСУ на автомобили

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, в результате был ранен мужчина 1986 года рождения, написал в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. Кроме того, противник обстрелял машину в Васильевском муниципальном округе. Там пострадал мужчина 1995 года рождения.

В Пологовском муниципальном округе в результате атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль пострадал мужчина 1986 года рождения. А в Васильевском муниципальном округе на автомобильной дороге при обстреле пострадал мужчина 1995 года рождения, доставлявший продукты питания, — говорится в сообщении.

Как уточнил Балицкий, оба пострадавших были госпитализированы. Состояние мужчин оценивается как тяжелое. Жителям региона оказывается вся необходимая помощь.

Ранее Балицкий сообщил, что украинские войска совершили 12 целенаправленных атак на населенные пункты Запорожской области. По его словам, всего пострадали 11 человек, в том числе трое детей.