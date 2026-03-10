Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:45

В Иране заявили о возможной гибели израильского премьера

Tasnim: Нетаньяху мог погибнуть или получить ранения от удара Ирана

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог погибнуть или получить ранения в результате удара со стороны Ирана, сообщает иранское агентство Tasnim. Журналисты указывают на отсутствие обновлений в соцсетях премьера, отмену визитов и неточные сообщения о телефонных разговорах.

Журналисты не приводят прямых доказательств удара по премьеру и не ссылаются на официальные подтверждения причинения ему вреда. Однако автор статьи обращает внимание на отмену визитов зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Израиль, которая, по версии журналистов, могла быть связана с состоянием премьера.

Кроме того, в репортаже о телефонном разговоре между президентом Франции Эммануэлем Макроном и Нетаньяху не была указана точная дата разговора, был опубликован лишь текст сообщения. Это, по мнению журналистов, также может служить косвенным свидетельством ситуации.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы Ирана нанесли серию ударов по нефтеперерабатывающему и газоперерабатывающему заводам в израильской Хайфе, а также по ряду топливных резервуаров. Эта атака стала ответом на удары по топливной инфраструктуре в Тегеране.

Израиль
Биньямин Нетаньяху
Иран
обстрелы
