Залил пеной и облил кислотой: в Калининграде ищут управу на сталкера

В Калининграде бывший заключенный изводит экс-супругу и всю ее семью. Мужчина залил монтажной пеной женщину, а также едва не ранил малолетних детей ее сестры. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Фары разъело кислотой

О противоправной деятельности преследователя рассказал местный бизнесмен Шамиль Магеррамов в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Первоначально он опубликовал историю со слов сестры преследуемой девушки.

«Моя сестра, наивная, связалась с зеком. <...> В апреле он избил меня, хотел убить. В мае кинул кирпич в машину, в заднее стекло, где сидели мои дети трех и полутора лет, чудом конструкция спасла старшую дочку. Чуть позже этот человек натравил дружка на мою сестру, когда она шла на работу, выбежал неизвестный человек с маской черной, залил сестру монтажной пеной, в руках была дубинка. Бить не стал, так как люди пошли и он убежал. И этим же числом какой-то придурок облил машину моего мужа кислотой, даже фары разъело», — рассказывает пострадавшая.

В тот же день злоумышленник писал своей бывшей спутнице сообщения, которые дословно нельзя воспринимать как угрозу, но в контексте они были похожи именно на угрозы.

«Наверное, этот негодяй кислотой тебя облить хотел. Не дождался, видимо. Ты аккуратнее будь, пожалуйста. Много сейчас дураков на улице ходит», — написал мужчина в WhatsApp.

6 тыс. рублей за нападение

Сестра преследуемой калининградки рассказывает, что она писала заявление на обидчика. Но в итоге за нападение на нее сталкеру лишь выписали штраф на 6 тыс. рублей. Дело о порче имущества было поставлено на стоп. Девушка опасается за свое здоровье.

«В прошлом он избил сильно мужчину, причинив тяжкий вред здоровью. У человека закрытый перелом ребер, закрытый перелом левой локтевой кости со смещением костных отломков, кровоподтеки на лице, спине и грудной клетке. Грабил с приятелями магазин в Багратионовске с ружьем. Угрожал расправой девушке из ружья, которое позже подкинул своему товарищу. Зовет людей в гости, а потом избивает. Сидел за кражи, мошенничество. И это малая часть», — перечисляет потерпевшая.

Довел до самоубийства

Преступное поведение преследователя также отмечают и его знакомые. По их словам, в родном поселке мужчина довел до суицида местного жителя.

«Жили в одном поселке с этим неадекватом. Занимался грабежами, поджогами домов, довел парня из неблагополучной семьи до суицида. Неоднократно были жалобы девочек о домогательствах. Но если чувствует силу и что придется отвечать — стелется ниже плинтуса. Никаких связей с органами у него нет», — написал местный житель.

Чтобы помочь преследуемой семье, бизнесмен Магеррамов обратился в местное отделение «Русской общины». Активисты движения решили провести с обидчиком очную профилактическую беседу.

«Там целая пачка мастеров спорта и чемпионов приехали. На него наехали. Он теперь прекрасно знает, что за девочек заступятся. <...> Он им наврал: у него была больная мама, больной папа, у него жопа болит и вообще он не виноват — девчонки сами на него накинулись», — делится Магеррамов.

При этом уже есть другие судебные решения по делам против подозреваемого. Вместе с тем активисты выяснили, что мужчина женат и у него есть дети.

«Есть „шестерки“»

Акция с устрашениями от «Русской общины» при этом не сработала. С мая прошлого года разбирательство по делу этого мужчины никуда не продвинулось. Сам мужчина даже не извинился перед пострадавшими.

«Я узнал, что он кошмарит весь город. У него есть свои „шестерки“, которые без него делают очень много гадостей разных. И нужно пацана на чистую воду вывести. Человек должен понести за это наказание. Нельзя просто так прийти, избить девчонок, облить кислотой машину, в которой ребенок находится, и выйти, отдать 6 тыс. рублей и остаться безнаказанным. Жалко, не 90-е и руками ничего сделать нельзя», — говорит Магеррамов.

